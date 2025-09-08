Togg T10F fiyatı ne zaman belli olacak? İşte satışa çıkacağı tarih!

Elektrikli mobilite alanında hızla büyüyen Togg, IAA Mobility 2025 fuarıyla Avrupa pazarına iddialı bir giriş yaptı. T10X ve yeni fastback modeli T10F'in sergilendi. Togg T10F'in fiyatı ve satışa çıkacağı tarih merak ediliyor. İşte, detaylar...

TOGG T10F FİYATI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Togg T10F'in fiyatı, ön siparişlerin başladığı gün, Türkiye'de 15 Eylül 2025 ve Almanya'da 29 Eylül 2025 tarihlerinde resmi olarak duyurulacak. Şirket yetkilileri, fiyatlandırmanın her iki ülkede de sipariş açılış anında açıklanacağını belirtti.

Euro NCAP'ten 5 yıldız alan T10F'in, yetişkin yolcu korumasında 95 puanla en iyi modeller arasında yer alıyor.

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg T10F, Türkiye'de 15 Eylül 2025'te ön siparişe açılacak ve ilk teslimatlar Eylül ayı sonunda başlayacak. Almanya'da ise 29 Eylül 2025 itibarıyla ön siparişler alınmaya başlanacak. Bu kademeli satış stratejisi, Togg'un Avrupa'ya açılışını Almanya ile başlatmasını ve oradan diğer ülkelere yayılmasını öngörüyor. IAA Mobility 2025 fuarında test sürüşü fırsatlarıyla destekleniyor.

Fuar kapsamında A2 salonu C40 standı ve Königsplatz'taki açık alanda sergilenen T10F, 600 km menzili ve 4,6 saniyelik 0-100 hızıyla dikkat çekerken Trumore uygulaması üzerinden siparişler yönetilecek.

Trumore uygulaması için App Store, Google Play ve App Gallery'den indirerek hesap oluşturmak gerekiyor.

TOGG T10F MENZİLİ NE KADAR?

Togg T10F, standart menzil için 350+ km, uzun menzil için 600 km (RWD) ve 530 km (AWD) menzil sunuyor; 88,5 kWh batarya ile destekleniyor.