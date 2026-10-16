TOKİ Ankara'da Nallıhan projesinde 2+1 ve 3+1 tipinde dairelerin hak sahiplerinin evleri konut belirleme kurası tamamlandı. Konut Belirleme Kurası 16 Ekim 2026 Cuma günü YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı. Kura saatini kaçıran hak sahibi adayları, isim listesi sorgulama ekranını inceliyor.

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TOKİ Ankara Nallıhan 200/100 bin sosyal konut projesinde kura sürecini tamamladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Ankara Nallıhan Yukarı Bağlıca Mahallesi 202 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 132 adet ve 3+1 nitelikli 55 adet olmak üzere toplamda 187 adet konut için "Konut Belirleme Kurası" canlı yayında gerçekleştirildi.

TOKİ Ankara Nallıhan konut belirleme kura sonuçları açıklandı! İsim listesi sorgulama ekranı

SÖZLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 26 Ekim – 06 Kasım 2026 tarihleri arasında, T.C Ziraat Bankası Temerküz Şube Nallıhan Şubesi olup, tüm Ziraat Şubelerinde de sözleşme imzalanabilecektir. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

TOKİ Ankara Nallıhan konut belirleme kura sonuçları açıklandı! İsim listesi sorgulama ekranı

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

NALLIHAN KURA SONUCU SORGULAMA

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