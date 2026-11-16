TOKİ Balıkesir Ayvalık konut belirleme kurası sonuçları, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fethiye ve Kazımkarabekir mahallelerinde inşa edilen konutlar için düzenlenen kura çekilişiyle birlikte isim listesi, daire bilgileri ve sözleşme tarihleri araştırılıyor.

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Balıkesir Ayvalık TOKİ konut belirleme kurası için beklenen gün geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede hak sahiplerinin konutlarının belirlenmesinin ardından satış sözleşmesi işlemleri başlayacak. Kura yayını, sonuçların öğrenileceği resmi kanallar ve konutların ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılar açıklandı.

TOKİ BALIKESİR AYVALIK KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Balıkesir Ayvalık konut belirleme kurası, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 10.45'te gerçekleştirildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Fethiye ve Kazımkarabekir mahallelerinde yürütülen 389 konutluk projede, 100 konut için belirleme yapılacak. Söz konusu konutların 68'i 2+1, 32'si ise 3+1 olarak ayrıldı. Kura çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlandı. Konut belirleme işleminin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin daire bilgilerine ilişkin sonuçların resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

TOKİ Balıkesir Ayvalık konut belirleme kurası sonuçları isim listesi! (TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi)

TOKİ AYVALIK KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Hak sahipleri, satış sözleşmelerini 23-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Halkbank Ayvalık Şubesinde imzalayabilecek. Sözleşme sırasında ikametgah, gelir ve gerekli diğer başvuru belgelerinin ibraz edilmesi gerekiyor.

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