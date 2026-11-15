TOKİ kiralık sosyal konut projesine başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura takvimine çevrildi. İlk etapta 12 ilçede yer alan 1.071 ev, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek hak sahiplerine tahsis edilecek. Peki,TOKİ kiralık sosyal konut kuraları ne zaman, başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

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TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konutlara başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026’da ilk etapta 1071 adet konutun teslimi yapılacak olup toplamda 15 bin konut kiralanacak.Evler 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri kura ile belirlenecek. 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi için açıklanan ilk takvimde kura çekiminin ekim ayında yapılması planlanmıştı. Kura çekimi tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Kura çekiminin ardından hak sahipliği sonuçlarına ilişkin listelerin TOKİ'nin resmi kanallarından duyurulması bekleniyor. Vatandaşlar başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan ‘Konut / İşyeri Başvuru’ menüsünde görebilecek.

Gözler TOKİ duyurularında... TOKİ kiralık sosyal konut kuraları ne zaman, başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

YILLIK KİRA ARTIŞI OLACAK MI?

Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

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