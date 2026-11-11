Sakarya’nın Hendek ilçesi İkbaliye Mahallesi’nde hayata geçirilen 441 konutluk proje kapsamında 221 konutun hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirilecek. Daha önce "hak sahibİ"olduğu kura ile kesinleşmiş kişiler, hangi blokta, hangi katta ve hangi dairede oturacağını öğrenebilecek. Peki, Hendek konut belirleme sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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Sakarya Hendek İkbaliye Mahallesi 441 Adet Konut Projesi kapsamında inşa edilen konutlardan 221’i için konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. Kura kapsamında 2+1 tipinde 210, 3+1 tipinde ise 11 konut olmak üzere toplam 221 konutun hak sahipleri belirlenecek. TOKİ'nin resmi adresinden yapılan duyuruyla kura tarihi ve saati açıklandı. Hak sahipleri TOKİ'nin canlı yayın ekranından isim listesini görüntüleyebilecek.

HENDEK KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Konut belirleme kurası, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek. Kura çekimi, İdarenin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Sakarya Hendek konut belirleme canlı kura bilgileri belli oldu! Konut belirleme sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRECİ

221 konutun hak sahipliği sürecinde kura aşamasının ardından sözleşme imzalama aşamasına geçilecek. Sözleşme imzalama işlemleri, 18-30 Kasım 2026 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Hendek/Sakarya Şubesi’nde gerçekleştirilecek.



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