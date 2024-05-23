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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek
Türkiye Kupası, Trabzonspor, Hüseyin Türkmen, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Trabzon karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleye saatler kala Hüseyin Türkmen'in neden kadroda olmadığı merak edilirken neden yok, sakat mı soruları gündeme geldi. İşte TS muhtemel 11'i...

Heyecanla beklenen Türkiye Kupası karşılaşmasına kısa süre kalmasıyla beraber Hüseyin Türkmen'in neden oynamadığı araştırılanlar arasında yer aldı. Taraftarların beklediği mücadele bugün 20.45'te başlayacak.

ZTK'da bugün kupayı kazanacak olan takım belli oluyor. Trabzonspor'da  Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle forma giymemesi bekleniyor.

Kamp kadrosu ise şöyle:

"Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Mislav Orsic, Trezeguet, Edin Visca, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan."

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek - 1. Resim

Mücadelenin hakemi Ali Şansalan olurken yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. VAR hakemi olarak Dennis Johan Higler belirlenirken yardımcıları Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan olacak.

Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 döneminde kazanan BJK, tarihinde 10 kez bu başarıyı kazandı. 5. turda Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek - 2. Resim

Trabzonspor ise 4. turdan katıldığı ZTK'da Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek finale kadar geldi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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