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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye Kupası finali oynanacak. Taraftarların yakından takip ettiği mücadeleye saatler kala VAR hakemi kim, maç karnesi nedir gibi sorular gündemde yerini aldı. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan olurken VAR koltuğunda da Hollandalı Dennis Johan Higler yer aldı. İşte karnesi ve yönettiği maçlar...

23 Mayıs akşamı 20.45'te başlayacak olan ZTK finalinde hakemler belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada yer alacak olan VAR hakemi de açıklandı. Merak edilenler arasında ise Hollandalı Dennis Johan Higler kimdir, nereli soruları yer aldı. Hayatı ve biyografisi...

Bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşirken mücadelenin hakemi Ali Şansalan oldu. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Mücadelede VAR hakemi görevini Dennis Johan Higler yaparken, Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan yardımcılık yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler olacak - 1. Resim

30 Eyl 1985 yılında doğan isim, daha öncelerde de BJK - Ankaragücü maçında görev almıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri elemelerinde yönettiği 1 maçta 3 sarı kart çıkmıştı. 

Hakemlik görevine 3 Eylül 2010 yılında Telstar-FC Den Bosch karşılaşması ile başladıktan sonra 2011 yılında gençler kupa finalinde yer aldı. Eredivisie'de ise 3 Aralık 2011'de Graafschap ile Roda JC karşılaşmasında yer aldı.

6 Temmuz 2017'de MFK Ružomberok ile Vojvodina  Avrupa Ligi elemelerinin ilk turunda yönetti.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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