Türkiye Kupası finalinin yabancı VAR hakemi açıklandı | Beşiktaş - Trabzonspor

Türkiye Kupası'nda final zamanı! Beşiktaş ile Trabzonspor sezonun en kritik maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası'nda final zamanı! Beşiktaş ile Trabzonspor sezonun en kritik maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında yabancı VAR hakemi görev alacak. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hollandalı Dennis Johan Higler oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Burak Pakkan'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği maçta VAR koltuğunda ise Hollanda'dan Dennis Johan Higler oturacak.

Higler'e, AVAR'da Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan eşlik edecek.



