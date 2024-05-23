Süper Lig'de 38. hafta hakemleri açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 38. haftasında görev alacak hakemleri belirledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasıyla girdiği son haftada sürpriz atamalar yapıldı.

Süper Lig'de 38. haftada oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını sürdürdüğü haftada düğüm çözülecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

SÜPER LİG 38. HAFTA PROGRAMI

Yarın:

20.00 Alanyaspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 Fatih Karagümrük-Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 Sivasspor-Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen