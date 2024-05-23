Süper Lig'de 38. hafta hakemleri açıklandı
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TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 38. haftasında görev alacak hakemleri belirledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasıyla girdiği son haftada sürpriz atamalar yapıldı.
Süper Lig'de 38. haftada oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını sürdürdüğü haftada düğüm çözülecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
SÜPER LİG 38. HAFTA PROGRAMI
Yarın:
20.00 Alanyaspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi:
16.00 Fatih Karagümrük-Samsunspor: Mehmet Türkmen
19.00 Sivasspor-Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Burak Şeker
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen