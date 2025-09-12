TRT Spor Yıldız frekans bilgileri: Almanya-Finlandiya basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

TRT Spor Yıldız frekans bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor. EuroBasket 2025'te yarı final heyecanı Almanya-Finlandiya basketbol maçıyla başladı. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler, TRT Spor Yıldız'ın güncel frekans bilgilerini merak ediyor.

Peki, Almanya-Finlandiya basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte TRT Spor Yıldız'ın güncel frekans bilgileri.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ

Sporseverlerin yakından takip ettiği TRT Spor Yıldız, Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Futbol, basketbol ve voleybol gibi birçok branşta önemli karşılaşmaları ekranlara taşıyan kanalda Almanya-Finlandiya basketbol maçı canlı olarak yayınlanıyor. Kanalı televizyonlarına eklemek isteyen seyirciler için TRT Spor Yıldız frekans bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A Uydu : 11958 V 27500 5/6

: 11958 V 27500 5/6 Türkcell TV+ : 71. kanal

: 71. kanal D-Smart : 86. kanal

: 86. kanal Digiturk : 87. kanal

: 87. kanal KabloTV : 244. kanal

: 244. kanal Tivibu: 85. kanal

ALMANYA-FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı başladı. Almanya-Finlandiya basketbol maçı 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.55'te başladı. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.