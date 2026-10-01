TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Eylül 2026 TÜFE verisinin açıklanacağı tarih ve saat ile piyasanın aylık ve yıllık enflasyon beklentileri ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

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Eylül ayı enflasyon verileri, ekim ayının ilk günlerinde ekonomi gündeminin merkezine yerleşti. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki aylık değişimin yanı sıra yıllık enflasyonun seyri ve 12 aylık ortalama oran da yeni verilerle netleşecek. Ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 artmıştı.

Yeni enflasyon verileri, fiyat hareketlerinin yanı sıra kira artış oranı ve yılın kalan dönemine ilişkin enflasyon görünümü açısından da yakından takip ediliyor.

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Normal takvimde ayın 3'ünde yayımlanan enflasyon verisinin bu yıl 3 Ekim'in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle açıklama tarihi ilk iş günü olan 5 Ekim'e kaydı. Böylece eylül ayına ait TÜFE rakamlarıyla birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranının yanı sıra yılbaşından bu yana değişim ve 12 aylık ortalamalar da belli olacak.

Eylül verisi öncesindeki son resmi tabloda ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 artarken yıllık artış yüzde 31,51 olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk sekiz aylık bölümünde yıllık enflasyon temmuzdaki yüzde 31,75 seviyesinden ağustosta yüzde 31,51'e geriledi. Eylül verisiyle birlikte bu eğilimin devam edip etmediği ve aylık fiyat artışlarının ne yönde değiştiği netleşecek.

TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40 1,94 Nisan 28,16 3,19 4,18 Mayıs 29,40 1,65 1,71 Haziran 29 1,04 0,99 Temmuz 29,55 1,82 1,78 Ağustos 29,49 1,86 1,84 Eylül 29,66 2,18 -

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