Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında olan Alpaslan Çakar hakkında nerede doğdu, kaç yaşında gibi sorular araştırılıyor. Gündemde yer alan kişinin kim olduğu merak edildi.

Gündemde yer alan kişilerden biri olan Alpaslan Çakar'ın kim olduğu merak edilirken kaç yılında doğduğu da araştırıldı. Vatandaşın adını çok kez duyduğu Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar hakkında detaylar...

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan isim 1996 senesinde Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başladı. Müfettişlik ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini yapan isim 2005 senesinde Bölge Baş Müdürlüğü'ne atandı.

2007 Eylül tarihinde Daire Başkanı olan isim Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi.

2016- 2017 aralığında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olan isim, 2017-2018 aralığında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı oldu.

2018- 2021 senelerinde ise Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.





2003- 2019 aralığında Ziraat Finansal Kiralama A.Ş, Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ödeme Sistemi A.Ş, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Ziraat Bank (Moscow) JSC, Türkmen Türk Ticaret Bankası, Ziraat Teknoloji A.Ş., Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yerine getiren isim, 2019- 2022 aralığında Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Mart 2021 tarihi itibarıyla Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yaptı.

Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babasıdır.