Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman? Sultanlar ilk maçtan galibiyetle ayrıldı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda İspanya’yı 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Dünya Voleybol Şampiyonası maç takviminde Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman netleşti.

TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi açıklamasına göre maç 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü TSİ 15.30’da, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanacak.

Bu karşılaşma, grup aşamasında son 16 turuna yükselme yolunda kritik bir öneme sahip. Türkiye, grupta İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele ediyor.

SULTANLAR İSPANYA'YI YENDİ!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü İspanya ile oynadığı maçta rakibini 3-0’lık skorla (25-18, 25-20, 25-23) mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

Nakhon Ratchasima’daki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Melissa Vargas, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge gibi yıldız oyuncuların performansları dikkat çekti.

FİLENİN SULTANLARI'NIN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Takımın kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın yer alıyor.

Kaptan Eda Erdem, beşinci kez Dünya Şampiyonası’nda mücadele ediyor.

FİLENİN SULTANLARI'NIN GRUP AŞAMASINDAKİ SON MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, grup aşamasındaki son maçını 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü TSİ 12.00’de Kanada ile oynayacak.