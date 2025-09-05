Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman?

Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı ilk maçı deplasmanda kazandı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesinin tarihi belli olurken 'Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak' taraftarın gündeminde yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, Gürcistan ile oynayacağı rövanş maçında taraftarlarıyla buluşmak için gün sayıyor.  

TÜRKIYE GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile oynayacağı rövanş maçı, Kocaeli’deki Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşecek. 2018 yılında hizmete açılan modern stadyum, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yaparak tarihinde ilk kez A Millî düzeyde bir resmi maça sahne olacak.

Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman? - 1. Resim

TÜRKIYE GÜRCİSTAN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Gürcistan rövanş maçı, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.

A Millî Takımımız, bu maçtan sadece üç gün önce 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanında Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda mücadele edecek.

İlk maçta Gürcistan’ı Tiflis’te 3-2 mağlup eden Milliler, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun (2) golleriyle galibiyete ulaşmıştı. 

Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman? - 2. Resim

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ağabeyini o halde gören genci kimse tutamadı! Dehşet anları kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı? 11.⁠ ⁠Yargı Paketi son dakika gelişmeleri merak ediliyor - Haberler11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı? 11.⁠ ⁠Yargı Paketi son dakika gelişmeleri merak ediliyorKanlı ay tutulması ne zaman? Türkiye'den de görülecek, saati belli! - HaberlerKanlı ay tutulması ne zaman? Türkiye'den de görülecek, saati belli!2026 Hac kurası ne zaman çekilecek? - Haberler2026 Hac kurası ne zaman çekilecek?5 Eylül'de altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç TL? - Haberler5 Eylül'de altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç TL?Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Bulgaristan vizesi nasıl alınır, gerekli evraklar neler? - HaberlerBulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Bulgaristan vizesi nasıl alınır, gerekli evraklar neler?Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 6-7 Eylül ÖSYM sınav takvimi - HaberlerBu hafta sonu hangi sınavlar var? 6-7 Eylül ÖSYM sınav takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...