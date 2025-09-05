Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, Gürcistan ile oynayacağı rövanş maçında taraftarlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

TÜRKIYE GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile oynayacağı rövanş maçı, Kocaeli’deki Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşecek. 2018 yılında hizmete açılan modern stadyum, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yaparak tarihinde ilk kez A Millî düzeyde bir resmi maça sahne olacak.

TÜRKIYE GÜRCİSTAN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Gürcistan rövanş maçı, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.

A Millî Takımımız, bu maçtan sadece üç gün önce 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanında Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda mücadele edecek.

İlk maçta Gürcistan’ı Tiflis’te 3-2 mağlup eden Milliler, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun (2) golleriyle galibiyete ulaşmıştı.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye