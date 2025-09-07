Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı?

Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı?
Türkiye, İtalya, Final, Skor, Filenin Sultanları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taylad'da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye. İtalya ile tarihi bir final maçına çıktı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı? İşte tüm ayrıntılar..

7 Eylül 2025 Pazar günü oynanan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları'nın final performansı ve maçın kaç kaç bittiği merak konusu oldu. 

Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı? - 1. Resim

TÜRKİYE İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü Bangkok'ta bulunan Indoor Huamark Stadyumu'nda oynandı. Heyecanla beklenen mücadele saat 15:30'da başladı.

Türkiye İtalya maçı sona erdi. Karşılaşmayı 3-2 skorla İtalya kazandı. 

Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı? - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI KAZANDI MI?

Filenin Sultanları İtalya'ya karşı kaybetmiştir.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın Bangkok kentindeki Huamark Spor Salonu'nda italya ile mücadele ediyor.

İlk seti 25-23'lük skorla İtalya kazandı. İkinci sette ise Filenin Sultanları, 25-13'lük üstünlükle durumu 1-1'e getirdi. Ardından üçüncü seti 26-24 skorla İtalya aldı. Dördündü seti 25'e 19 önde bitirerek şampiyonluğu son sete taşıdık.

Filenin Sultanları beşinci seti 15'e 8 yenilerek Dünya Şampiyonu olamadı ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

51 yıl önce kaybettiği cüzdanı 'tuvalette' buldu, içinden çıkanlar şaşırttıEda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İspanya maçında muhtemel ilk 11’ler - HaberlerMilli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İspanya maçında muhtemel ilk 11’lerKanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenir mi? - HaberlerKanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenir mi?Kod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi! - HaberlerKod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi!Voleybolda ayak kullanılır mı? - HaberlerVoleybolda ayak kullanılır mı?Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın yeni tarihini açıkladı - HaberlerEyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın yeni tarihini açıkladıEda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerEda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...