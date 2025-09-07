Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı?

7 Eylül 2025 Pazar günü oynanan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları'nın final performansı ve maçın kaç kaç bittiği merak konusu oldu.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü Bangkok'ta bulunan Indoor Huamark Stadyumu'nda oynandı. Heyecanla beklenen mücadele saat 15:30'da başladı.

Türkiye İtalya maçı sona erdi. Karşılaşmayı 3-2 skorla İtalya kazandı.

FİLENİN SULTANLARI KAZANDI MI?

Filenin Sultanları İtalya'ya karşı kaybetmiştir.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın Bangkok kentindeki Huamark Spor Salonu'nda italya ile mücadele ediyor.

İlk seti 25-23'lük skorla İtalya kazandı. İkinci sette ise Filenin Sultanları, 25-13'lük üstünlükle durumu 1-1'e getirdi. Ardından üçüncü seti 26-24 skorla İtalya aldı. Dördündü seti 25'e 19 önde bitirerek şampiyonluğu son sete taşıdık.

Filenin Sultanları beşinci seti 15'e 8 yenilerek Dünya Şampiyonu olamadı ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.