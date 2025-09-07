Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı?
Taylad'da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye. İtalya ile tarihi bir final maçına çıktı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı? İşte tüm ayrıntılar..
7 Eylül 2025 Pazar günü oynanan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları'nın final performansı ve maçın kaç kaç bittiği merak konusu oldu.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü Bangkok'ta bulunan Indoor Huamark Stadyumu'nda oynandı. Heyecanla beklenen mücadele saat 15:30'da başladı.
Türkiye İtalya maçı sona erdi. Karşılaşmayı 3-2 skorla İtalya kazandı.
FİLENİN SULTANLARI KAZANDI MI?
Filenin Sultanları İtalya'ya karşı kaybetmiştir.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın Bangkok kentindeki Huamark Spor Salonu'nda italya ile mücadele ediyor.
İlk seti 25-23'lük skorla İtalya kazandı. İkinci sette ise Filenin Sultanları, 25-13'lük üstünlükle durumu 1-1'e getirdi. Ardından üçüncü seti 26-24 skorla İtalya aldı. Dördündü seti 25'e 19 önde bitirerek şampiyonluğu son sete taşıdık.
Filenin Sultanları beşinci seti 15'e 8 yenilerek Dünya Şampiyonu olamadı ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.