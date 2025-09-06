A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi bir başarıyla Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükselerek Japonya ile kritik bir mücadele için sahaya çıkıyor. Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın canlı yayın bilgileri belli oldu.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye - Japonya yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor Yıldız YouTube kanalından izlenebilecek.

Taraftarlar Kaptan Eda Erdem, ABD maçında yıldızlaşan Ebrar Karakurt, Melissa Vargas başta olmak üzere Filenin Sultanları'nın performansını yakından takip etmek için ekran başına toplanacak.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Japonya yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 11.30’da (TSİ) Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda başlayacak. Karşılaşma, yerel saatle 09.30’da oynanacak.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 (25-15, 22-25, 25-14, 25-?) yenerek tarihi bir başarı elde etti. Japonya ise Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI İZLE

Türkiye - Japonya maçı, TRT 1’in yanı sıra TRT+ platformunda internet üzerinden canlı izlenebilecek.

Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki performansı, Ebrar Karakurt (23 sayı), Melissa Vargas (21 sayı) ve Eda Erdem’in (13 sayı) liderliğinde büyük övgü aldı. Japonya karşısında da bu üçlünün etkili olması bekleniyor.

Sultanlar, yarı finalde Japonya'yı geçmesi halinde finalde İtalya-Brezilya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.