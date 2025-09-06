Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir?

Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir?
Voleybol, Türkiye, Japonya, Dünya Şampiyonası, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir' voleybolseverlerin gündeminde. Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Japonya ile karşılaşıyor. Voleybolseverler hem milli takımı hem de Japonya'yı çalıştıran Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın mücadelesini takip etmek için ekran başında toplanıyor. İşte, maçın yayın bilgileri ve saati...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi bir başarıyla Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükselerek Japonya ile kritik bir mücadele için sahaya çıkıyor. Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. 

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye - Japonya yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor Yıldız YouTube kanalından izlenebilecek. 

Taraftarlar Kaptan Eda Erdem, ABD maçında yıldızlaşan Ebrar Karakurt, Melissa Vargas başta olmak üzere Filenin Sultanları'nın performansını yakından takip etmek için ekran başına toplanacak. 

Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir? - 1. Resim

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Japonya yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 11.30’da (TSİ) Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda başlayacak. Karşılaşma, yerel saatle 09.30’da oynanacak.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 (25-15, 22-25, 25-14, 25-?) yenerek tarihi bir başarı elde etti. Japonya ise Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. 

Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir? - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇI İZLE

Türkiye - Japonya maçı, TRT 1’in yanı sıra TRT+ platformunda internet üzerinden canlı izlenebilecek. 

Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki performansı, Ebrar Karakurt (23 sayı), Melissa Vargas (21 sayı) ve Eda Erdem’in (13 sayı) liderliğinde büyük övgü aldı. Japonya karşısında da bu üçlünün etkili olması bekleniyor. 

Sultanlar, yarı finalde Japonya'yı geçmesi halinde finalde İtalya-Brezilya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

30 yıl sonra ilk kez! Paşinyan’ın uçağı Azerbaycan hava sahasından geçtiİstanbul'da sağanak kaza getirdi! İETT otobüsü kaldırıma çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumu - HaberlerBugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumuRektör atanan üniversiteler hangileri? Resmi Gazetede yayımlandı - HaberlerRektör atanan üniversiteler hangileri? Resmi Gazetede yayımlandıMarmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir? - HaberlerMarmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir?CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerCHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? - HaberlerTOKİ'den yüzde 25 indirimli konut kampanyasıSalih Özcan Beşiktaş'a transfer olacak mı? - HaberlerSalih Özcan Beşiktaş'a transfer olacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...