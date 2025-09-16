Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçına çıkacak. Rakip Kanada, internette şu sıralar en çok aranan konulardan biri de Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? oldu. İşte maç öncesi son detaylar...
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yenen millilerimiz ikinci maçını Libya ile yaptı. Libya'yı da 3-1 yenen Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Kanada karşısında gruptan namağlup çıkmak istiyor. Sporseverler maç tarihini araştırıyor. Peki Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu'ndaki son maçında Kanada ile 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 09.00'da karşılaşacak.
TÜRKİYE-KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Kanada maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye, grubu birinci sırada tamamlarsa B Grubu'nun ikincisiyle; ikinci sırada tamamlaması durumunda ise B Grubu'nun birincisiyle eşleşecek. B grubunda yer alan takımlar şu şekilde:
Polonya: 2 Galibiyet
Hollanda: 2 Galibiyet
Katar: 0 Galibiyet
Romanya: 0 Galibiyet