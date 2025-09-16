2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yenen millilerimiz ikinci maçını Libya ile yaptı. Libya'yı da 3-1 yenen Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Kanada karşısında gruptan namağlup çıkmak istiyor. Sporseverler maç tarihini araştırıyor. Peki Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu'ndaki son maçında Kanada ile 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 09.00'da karşılaşacak.

TÜRKİYE-KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Kanada maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, grubu birinci sırada tamamlarsa B Grubu'nun ikincisiyle; ikinci sırada tamamlaması durumunda ise B Grubu'nun birincisiyle eşleşecek. B grubunda yer alan takımlar şu şekilde:

Polonya: 2 Galibiyet

Hollanda: 2 Galibiyet

Katar: 0 Galibiyet

Romanya: 0 Galibiyet