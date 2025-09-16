Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçına çıkacak. Rakip Kanada, internette şu sıralar en çok aranan konulardan biri de Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? oldu. İşte maç öncesi son detaylar... 

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yenen millilerimiz ikinci maçını Libya ile yaptı. Libya'yı da 3-1 yenen Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Kanada karşısında gruptan namağlup çıkmak istiyor. Sporseverler maç tarihini araştırıyor. Peki Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu'ndaki son maçında Kanada ile 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 09.00'da karşılaşacak.

TÜRKİYE-KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Kanada maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, grubu birinci sırada tamamlarsa B Grubu'nun ikincisiyle; ikinci sırada tamamlaması durumunda ise B Grubu'nun birincisiyle eşleşecek. B grubunda yer alan takımlar şu şekilde:

Polonya: 2 Galibiyet

Hollanda: 2 Galibiyet

Katar: 0 Galibiyet

Romanya: 0 Galibiyet

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tüm mahalle yaka silkti! 3 çocuğun organize hırsızlıkları şaşkına çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmedi - HaberlerKızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmediEmlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi ne zaman başlıyor? Başvuru şartları gündemde! - HaberlerEmlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi ne zaman başlıyor? Başvuru şartları gündemde!Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışı - HaberlerMehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışıIşık Ökte kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü ekonomist gözaltında! - HaberlerIşık Ökte kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü ekonomist gözaltında!Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu - HaberlerFenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutulduKıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları - HaberlerKıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları
Sonraki Haber Yükleniyor...