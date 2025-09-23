Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir?

Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir?
Voleybol, Türkiye, Polonya, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Efeleri, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası tarihinde adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu kez yarı finale yükselmek adına Polonya ile parkeye çıkacak. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geliyor. 86 milyonun heyecanla beklediği mücadele öncesinde, "Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir? - 1. Resim

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Ay-yıldızlılar, Polonya ile 24 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te yarı finale yükselmek adına parkeye çıkacak. Tarihi karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir? - 2. Resim

2025 DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI 

24 EYLÜL ÇARŞAMBA:

  • 10.30 İtalya-Belçika
  • 15.00 Polonya-Türkiye

25 EYLÜL PERŞEMBE:

  • 10.30 Çekya-İran
  • 15.00 ABD-Bulgaristan

Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir? - 3. Resim

2025 DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

Şampiyonada yarı finaller 27 Eylül Cumartesi günü, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 28 Eylül Pazar günü oynanacak.

Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Koç’tan camiaya veda: "Fenerbahçe'nin emrinde olacağım"Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı için geri sayım - HaberlerFenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı için geri sayımKıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Kıskanmak 2. bölüm için geri sayım - HaberlerKıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Kıskanmak 2. bölüm için geri sayımHalef dizisinde yeni bölüm çıktı mı, 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerHalef dizisinde yeni bölüm çıktı mı, 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?Karakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok? - HaberlerKarakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok?Queen of Tears finali nasıl bitti? Aşk ve Gözyaşı Kore versiyonu merak ediliyor - HaberlerQueen of Tears finali nasıl bitti? Aşk ve Gözyaşı Kore versiyonu merak ediliyorDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - HaberlerDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Sonraki Haber Yükleniyor...