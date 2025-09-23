Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir?
Güncelleme:
Filenin Efeleri, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası tarihinde adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu kez yarı finale yükselmek adına Polonya ile parkeye çıkacak. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geliyor. 86 milyonun heyecanla beklediği mücadele öncesinde, "Türkiye-Polonya voleybol maçı şifreli mi, nereden canlı izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, NEREDEN CANLI İZLENİR?
Ay-yıldızlılar, Polonya ile 24 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te yarı finale yükselmek adına parkeye çıkacak. Tarihi karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
2025 DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
24 EYLÜL ÇARŞAMBA:
- 10.30 İtalya-Belçika
- 15.00 Polonya-Türkiye
25 EYLÜL PERŞEMBE:
- 10.30 Çekya-İran
- 15.00 ABD-Bulgaristan
2025 DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ
Şampiyonada yarı finaller 27 Eylül Cumartesi günü, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 28 Eylül Pazar günü oynanacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe