Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko basketbol maçı kaç kaç bitti?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş Fibabanka, ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 72-62 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisi dolup taşan tribünler önünde oynandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 16 bin seyirci kapasiteye sahip Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük çoğunluğunu doldurarak takımlarına destek verdi.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA, FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yendi.

Bu sonuçla beraber Beşiktaş galibiyet serisini 14 maça çıkartırken ligde 23. galibiyetini aldı. Sarı-lacivert takım ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA, FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmanın 3. dakikasında 7-0 önde geçti. Etkili bir savunma yapan siyah beyazlı takım 5. dakikada farkı 9 sayıya çıkarmayı başardı.

Maçın 8.dakikasında Beşiktaş 11-2 skorla üstün bitirdi. İlk çeyreğinde siyah-beyazlı ekip, 10 sayılık avantajla önde kapatarak 17-7'lik bir skor elde etti.

İkinci periyot basketlerde Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 4 sayıya düşürerek skor 22-18'e çıktı. Periyodun bitimine yaklaşırken 34 saniye kala 30-30'a eşitlik söz konusu oldu. Basket faullerle skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 33-32 üstün tamamladı.

Son bölümde ise Mathews ile pota altından basket bulan Beşiktaş, final periyoduna 55-53 önde sürdürdü. Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 72-62 mağlup etti.