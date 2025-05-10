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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko basketbol maçı kaç kaç bitti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko basketbol maçı kaç kaç bitti?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş Fibabanka, ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 72-62 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisi dolup taşan tribünler önünde oynandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 16 bin seyirci kapasiteye sahip Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük çoğunluğunu doldurarak takımlarına destek verdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko basketbol maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ FİBABANKA, FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yendi. 

Bu sonuçla beraber Beşiktaş galibiyet serisini 14 maça çıkartırken ligde 23. galibiyetini aldı. Sarı-lacivert takım ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko basketbol maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ FİBABANKA, FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmanın 3. dakikasında 7-0 önde geçti. Etkili bir savunma yapan siyah beyazlı takım 5. dakikada farkı 9 sayıya çıkarmayı başardı.

Maçın 8.dakikasında Beşiktaş 11-2 skorla üstün bitirdi. İlk çeyreğinde siyah-beyazlı ekip, 10 sayılık avantajla önde kapatarak 17-7'lik bir skor elde etti.

İkinci periyot basketlerde Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 4 sayıya düşürerek skor 22-18'e çıktı. Periyodun bitimine yaklaşırken 34 saniye kala 30-30'a eşitlik söz konusu oldu. Basket faullerle skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 33-32 üstün tamamladı.

Son bölümde ise Mathews ile pota altından basket bulan Beşiktaş, final periyoduna 55-53 önde sürdürdü.  Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 72-62 mağlup etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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