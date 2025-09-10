Türkiye’nin altın rezervi yeniden gündemde. “Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi 2025 itibarıyla kaç tona ulaştı? En fazla altın rezervi bulunan ülkeler hangileri?” soruları ekonomi dünyasında merak edilen başlıklar arasında.

TÜRKİYE’DE NE KADAR ALTIN VAR, DEĞERİ NE KADAR?

QNB Finansbank’ın yaptığı çalışmaya göre ülkedeki toplam altın stoğu 4.210 ton seviyesinde bulunuyor. Varlıkların güncel piyasa değeri yaklaşık 500 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bunun 363 milyar dolarlık kısmı ise halkın elinde yani “yastık altında” tutuluyor.

TÜRKİYE’NİN GÜNCEL ALTIN REZERVİ 2025

Trading Economics verilerine göre Türkiye’nin resmi altın rezervi 2025’in ikinci çeyreğinde 634,76 ton seviyesine yükseldi. Bir önceki çeyrekte rezervler 623,92 ton düzeyindeydi.

2000-2025 döneminde ortalama altın rezervi 271,61 ton seviyesinde seyrederken, 2001’in ilk çeyreğinde 116,04 ton ile tarihi dip yaşanmıştı. Bugün gelinen noktada Türkiye, merkez bankası rezervleri açısından rekor seviyeye ulaştı.

EN FAZLA ALTIN REZERVİ BULUNAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Trading Economics 2025 Haziran verilerine göre dünyada en çok altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında ABD, 8.133 ton ile ilk sırada bulunuyor. ABD'yi 3.352 ton ile Almanya, 2.452 ton ile İtalya ve 2.437 ton ile Fransa izliyor. Rusya 2.333 ton, Çin 2.235 ton, İsviçre 1.040 ton, Japonya 846 ton ve Hindistan 822 ton rezervle listede üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye ise 635 tonluk resmi rezerviyle dünyanın en çok altın rezervine sahip 10. ülkesi konumunda.

Trading Economics Dünya Ülkeleri Altın Rezervi Verileri:

Ülke Son Önceki Referans Birim ABD 8133 8133 2025-06 Ton Almanya 3350 3351 2025-06 Ton İtalya 2452 2452 2025-06 Ton Fransa 2437 2437 2025-06 Ton Rusya 2330 2330 2025-06 Ton Çin 2299 2292 2025-06 Ton İsviçre 1040 1040 2025-06 Ton Hindistan 880 880 2025-06 Ton Japonya 846 846 2025-06 Ton Türkiye 635 624 2025-06 Ton Hollanda 612 612 2025-06 Ton Polonya 515 497 2025-06 Ton Euro Bölgesi 507 507 2025-06 Ton Tayvan 424 424 2025-03 Ton Portekiz 383 383 2025-06 Ton Özbekistan 365 368 2025-06 Ton Suudi Arabistan 323 323 2025-03 Ton İngiltere 310 310 2025-06 Ton Kazakistan 306 290 2025-06 Ton Lübnan 287 287 2025-03 Ton İspanya 282 282 2025-06 Ton Avusturya 280 280 2025-06 Ton Tayland 235 235 2025-06 Ton Belçika 227 227 2025-06 Ton Singapur 204 215 2025-06 Ton Azerbaycan 181 165 2025-06 Ton Cezayir 174 174 2025-06 Ton Irak 163 153 2024-12 Ton Libya 147 147 2025-06 Ton Filipinler 130 127 2025-06 Ton Brezilya 130 130 2025-06 Ton Mısır 129 128 2025-06 Ton İsveç 126 126 2025-06 Ton Güney Afrika 125 125 2025-06 Ton Meksika 120 120 2025-06 Ton Katar 116 114 2025-06 Ton Yunanistan 115 115 2025-03 Ton Macaristan 110 110 2025-06 Ton Güney Kore 104 104 2025-03 Ton Romanya 104 104 2025-06 Ton Avustralya 79.87 79.87 2025-06 Ton Kuveyt 78.97 78.97 2025-03 Ton Endonezya 78.57 78.57 2025-03 Ton Birleşik Arap Emirlikleri 74.6 74.4 2025-03 Ton Ürdün 72.83 72.27 2025-06 Ton Danimarka 66.55 66.55 2025-06 Ton Pakistan 64.75 64.75 2025-06 Ton Çek Cumhuriyeti 61.95 56.21 2025-06 Ton Arjantin 61.74 61.74 2025-06 Ton Kamboçya 54.43 46.47 2025-03 Ton Beyaz Rusya 53.86 53.85 2025-06 Ton Sırbistan 50.31 49.11 2025-06 Ton Finlandiya 43.76 43.76 2025-06 Ton Bulgaristan 40.87 40.87 2025-06 Ton Kırgızistan 38.95 34.27 2025-06 Ton Malezya 38.88 38.88 2025-06 Ton Peru 34.67 34.67 2024-12 Ton Gana 32.99 31.01 2025-06 Ton Slovakya 31.69 31.69 2025-06 Ton Ukrayna 27.37 27.37 2025-06 Ton Ekvador 26.28 26.28 2025-03 Ton Bolivya 22.5 22.53 2025-03 Ton Fas 22.12 22.12 2025-06 Ton Bangladeş 14.28 14.28 2025-06 Ton Kıbrıs 13.9 13.9 2025-06 Ton Mauritius 12.42 12.42 2025-06 Ton İrlanda 12.04 12.04 2025-06 Ton Paraguay 8.19 8.19 2024-06 Ton Nepal 7.99 7.99 2024-06 Ton Moğolistan 7.25 7.13 2025-06 Ton Guatemala 6.89 6.89 2025-06 Ton Makedonya 6.89 6.89 2025-06 Ton Tunus 6.84 6.84 2025-06 Ton Umman 6.73 6.73 2025-03 Ton Letonya 6.66 6.66 2025-06 Ton Litvanya 5.82 5.82 2025-06 Ton Kolombiya 4.68 4.68 2025-06 Ton Bahreyn 4.67 4.67 2024-12 Ton Mozambik 3.94 3.94 2025-03 Ton Slovenya 3.73 3.48 2025-06 Ton Bosna-Hersek 3.48 3.48 2025-03 Ton Arnavutluk 3.42 3.42 2025-03 Ton Aruba 3.11 3.11 2024-09 Ton Lüksemburg 2.24 2.24 2025-06 Ton Hong Kong 2.08 2.08 2025-03 Ton İzlanda 1.98 1.98 2025-06 Ton Papua Yeni Gine 1.96 1.96 2024-06 Ton Trinidad ve Tobago 1.96 1.95 2025-03 Ton Haiti 1.81 1.81 2025-03 Ton El Salvador 1.37 1.37 2025-06 Ton Surinam 1.21 1.21 2025-06 Ton Honduras 0.7 0.7 2025-06 Ton Dominik Cumhuriyeti 0.57 0.57 2025-06 Ton Sri Lanka 0.47 0.47 2024-12 Ton Malta 0.31 0.25 2025-06 Ton Şili 0.25 0.25 2025-03 Ton Estonya 0.25 0.25 2025-06 Ton Uruguay 0.1 0.1 2025-06 Ton Fiji 0.03 0.03 2025-06 Ton Kenya 0.02 0.02 2025-03 Ton Ermenistan 0 0 2025-06 Ton Kanada 0 0 2025-06 Ton