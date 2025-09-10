Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi
Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar merak ediliyor. Türkiye’nin güncel altın rezervi 2025 itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Resmi veriler ve araştırma raporları, Türkiye’nin altın stoğu ve merkez bankası rezervlerindeki artışı da gösterdi.
TÜRKİYE’DE NE KADAR ALTIN VAR, DEĞERİ NE KADAR?
QNB Finansbank’ın yaptığı çalışmaya göre ülkedeki toplam altın stoğu 4.210 ton seviyesinde bulunuyor. Varlıkların güncel piyasa değeri yaklaşık 500 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bunun 363 milyar dolarlık kısmı ise halkın elinde yani “yastık altında” tutuluyor.
TÜRKİYE’NİN GÜNCEL ALTIN REZERVİ 2025
Trading Economics verilerine göre Türkiye’nin resmi altın rezervi 2025’in ikinci çeyreğinde 634,76 ton seviyesine yükseldi. Bir önceki çeyrekte rezervler 623,92 ton düzeyindeydi.
2000-2025 döneminde ortalama altın rezervi 271,61 ton seviyesinde seyrederken, 2001’in ilk çeyreğinde 116,04 ton ile tarihi dip yaşanmıştı. Bugün gelinen noktada Türkiye, merkez bankası rezervleri açısından rekor seviyeye ulaştı.
EN FAZLA ALTIN REZERVİ BULUNAN ÜLKELER HANGİLERİ?
Trading Economics 2025 Haziran verilerine göre dünyada en çok altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında ABD, 8.133 ton ile ilk sırada bulunuyor. ABD'yi 3.352 ton ile Almanya, 2.452 ton ile İtalya ve 2.437 ton ile Fransa izliyor. Rusya 2.333 ton, Çin 2.235 ton, İsviçre 1.040 ton, Japonya 846 ton ve Hindistan 822 ton rezervle listede üst sıralarda yer alıyor.
Türkiye ise 635 tonluk resmi rezerviyle dünyanın en çok altın rezervine sahip 10. ülkesi konumunda.
Trading Economics Dünya Ülkeleri Altın Rezervi Verileri:
|Ülke
|Son
|Önceki
|Referans
|Birim
|ABD
|8133
|8133
|2025-06
|Ton
|Almanya
|3350
|3351
|2025-06
|Ton
|İtalya
|2452
|2452
|2025-06
|Ton
|Fransa
|2437
|2437
|2025-06
|Ton
|Rusya
|2330
|2330
|2025-06
|Ton
|Çin
|2299
|2292
|2025-06
|Ton
|İsviçre
|1040
|1040
|2025-06
|Ton
|Hindistan
|880
|880
|2025-06
|Ton
|Japonya
|846
|846
|2025-06
|Ton
|Türkiye
|635
|624
|2025-06
|Ton
|Hollanda
|612
|612
|2025-06
|Ton
|Polonya
|515
|497
|2025-06
|Ton
|Euro Bölgesi
|507
|507
|2025-06
|Ton
|Tayvan
|424
|424
|2025-03
|Ton
|Portekiz
|383
|383
|2025-06
|Ton
|Özbekistan
|365
|368
|2025-06
|Ton
|Suudi Arabistan
|323
|323
|2025-03
|Ton
|İngiltere
|310
|310
|2025-06
|Ton
|Kazakistan
|306
|290
|2025-06
|Ton
|Lübnan
|287
|287
|2025-03
|Ton
|İspanya
|282
|282
|2025-06
|Ton
|Avusturya
|280
|280
|2025-06
|Ton
|Tayland
|235
|235
|2025-06
|Ton
|Belçika
|227
|227
|2025-06
|Ton
|Singapur
|204
|215
|2025-06
|Ton
|Azerbaycan
|181
|165
|2025-06
|Ton
|Cezayir
|174
|174
|2025-06
|Ton
|Irak
|163
|153
|2024-12
|Ton
|Libya
|147
|147
|2025-06
|Ton
|Filipinler
|130
|127
|2025-06
|Ton
|Brezilya
|130
|130
|2025-06
|Ton
|Mısır
|129
|128
|2025-06
|Ton
|İsveç
|126
|126
|2025-06
|Ton
|Güney Afrika
|125
|125
|2025-06
|Ton
|Meksika
|120
|120
|2025-06
|Ton
|Katar
|116
|114
|2025-06
|Ton
|Yunanistan
|115
|115
|2025-03
|Ton
|Macaristan
|110
|110
|2025-06
|Ton
|Güney Kore
|104
|104
|2025-03
|Ton
|Romanya
|104
|104
|2025-06
|Ton
|Avustralya
|79.87
|79.87
|2025-06
|Ton
|Kuveyt
|78.97
|78.97
|2025-03
|Ton
|Endonezya
|78.57
|78.57
|2025-03
|Ton
|Birleşik Arap Emirlikleri
|74.6
|74.4
|2025-03
|Ton
|Ürdün
|72.83
|72.27
|2025-06
|Ton
|Danimarka
|66.55
|66.55
|2025-06
|Ton
|Pakistan
|64.75
|64.75
|2025-06
|Ton
|Çek Cumhuriyeti
|61.95
|56.21
|2025-06
|Ton
|Arjantin
|61.74
|61.74
|2025-06
|Ton
|Kamboçya
|54.43
|46.47
|2025-03
|Ton
|Beyaz Rusya
|53.86
|53.85
|2025-06
|Ton
|Sırbistan
|50.31
|49.11
|2025-06
|Ton
|Finlandiya
|43.76
|43.76
|2025-06
|Ton
|Bulgaristan
|40.87
|40.87
|2025-06
|Ton
|Kırgızistan
|38.95
|34.27
|2025-06
|Ton
|Malezya
|38.88
|38.88
|2025-06
|Ton
|Peru
|34.67
|34.67
|2024-12
|Ton
|Gana
|32.99
|31.01
|2025-06
|Ton
|Slovakya
|31.69
|31.69
|2025-06
|Ton
|Ukrayna
|27.37
|27.37
|2025-06
|Ton
|Ekvador
|26.28
|26.28
|2025-03
|Ton
|Bolivya
|22.5
|22.53
|2025-03
|Ton
|Fas
|22.12
|22.12
|2025-06
|Ton
|Bangladeş
|14.28
|14.28
|2025-06
|Ton
|Kıbrıs
|13.9
|13.9
|2025-06
|Ton
|Mauritius
|12.42
|12.42
|2025-06
|Ton
|İrlanda
|12.04
|12.04
|2025-06
|Ton
|Paraguay
|8.19
|8.19
|2024-06
|Ton
|Nepal
|7.99
|7.99
|2024-06
|Ton
|Moğolistan
|7.25
|7.13
|2025-06
|Ton
|Guatemala
|6.89
|6.89
|2025-06
|Ton
|Makedonya
|6.89
|6.89
|2025-06
|Ton
|Tunus
|6.84
|6.84
|2025-06
|Ton
|Umman
|6.73
|6.73
|2025-03
|Ton
|Letonya
|6.66
|6.66
|2025-06
|Ton
|Litvanya
|5.82
|5.82
|2025-06
|Ton
|Kolombiya
|4.68
|4.68
|2025-06
|Ton
|Bahreyn
|4.67
|4.67
|2024-12
|Ton
|Mozambik
|3.94
|3.94
|2025-03
|Ton
|Slovenya
|3.73
|3.48
|2025-06
|Ton
|Bosna-Hersek
|3.48
|3.48
|2025-03
|Ton
|Arnavutluk
|3.42
|3.42
|2025-03
|Ton
|Aruba
|3.11
|3.11
|2024-09
|Ton
|Lüksemburg
|2.24
|2.24
|2025-06
|Ton
|Hong Kong
|2.08
|2.08
|2025-03
|Ton
|İzlanda
|1.98
|1.98
|2025-06
|Ton
|Papua Yeni Gine
|1.96
|1.96
|2024-06
|Ton
|Trinidad ve Tobago
|1.96
|1.95
|2025-03
|Ton
|Haiti
|1.81
|1.81
|2025-03
|Ton
|El Salvador
|1.37
|1.37
|2025-06
|Ton
|Surinam
|1.21
|1.21
|2025-06
|Ton
|Honduras
|0.7
|0.7
|2025-06
|Ton
|Dominik Cumhuriyeti
|0.57
|0.57
|2025-06
|Ton
|Sri Lanka
|0.47
|0.47
|2024-12
|Ton
|Malta
|0.31
|0.25
|2025-06
|Ton
|Şili
|0.25
|0.25
|2025-03
|Ton
|Estonya
|0.25
|0.25
|2025-06
|Ton
|Uruguay
|0.1
|0.1
|2025-06
|Ton
|Fiji
|0.03
|0.03
|2025-06
|Ton
|Kenya
|0.02
|0.02
|2025-03
|Ton
|Ermenistan
|0
|0
|2025-06
|Ton
|Kanada
|0
|0
|2025-06
|Ton