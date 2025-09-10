Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi

Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi
Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar merak ediliyor. Türkiye’nin güncel altın rezervi 2025 itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Resmi veriler ve araştırma raporları, Türkiye’nin altın stoğu ve merkez bankası rezervlerindeki artışı da gösterdi.

Türkiye’nin altın rezervi yeniden gündemde. “Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi 2025 itibarıyla kaç tona ulaştı? En fazla altın rezervi bulunan ülkeler hangileri?” soruları ekonomi dünyasında merak edilen başlıklar arasında.

Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi - 1. Resim

TÜRKİYE’DE NE KADAR ALTIN VAR, DEĞERİ NE KADAR?

QNB Finansbank’ın yaptığı çalışmaya göre ülkedeki toplam altın stoğu 4.210 ton seviyesinde bulunuyor. Varlıkların güncel piyasa değeri yaklaşık 500 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bunun 363 milyar dolarlık kısmı ise halkın elinde yani “yastık altında” tutuluyor.

Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi - 2. Resim

TÜRKİYE’NİN GÜNCEL ALTIN REZERVİ 2025

Trading Economics verilerine göre Türkiye’nin resmi altın rezervi 2025’in ikinci çeyreğinde 634,76 ton seviyesine yükseldi. Bir önceki çeyrekte rezervler 623,92 ton düzeyindeydi.

2000-2025 döneminde ortalama altın rezervi 271,61 ton seviyesinde seyrederken, 2001’in ilk çeyreğinde 116,04 ton ile tarihi dip yaşanmıştı. Bugün gelinen noktada Türkiye, merkez bankası rezervleri açısından rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi - 3. Resim

EN FAZLA ALTIN REZERVİ BULUNAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Trading Economics 2025 Haziran verilerine göre dünyada en çok altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında ABD, 8.133 ton ile ilk sırada bulunuyor. ABD'yi 3.352 ton ile Almanya, 2.452 ton ile İtalya ve 2.437 ton ile Fransa izliyor. Rusya 2.333 ton, Çin 2.235 ton, İsviçre 1.040 ton, Japonya 846 ton ve Hindistan 822 ton rezervle listede üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye ise 635 tonluk resmi rezerviyle dünyanın en çok altın rezervine sahip 10. ülkesi konumunda.

Türkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi - 4. Resim

Trading Economics Dünya Ülkeleri Altın Rezervi Verileri:

ÜlkeSonÖncekiReferansBirim
ABD813381332025-06Ton
Almanya335033512025-06Ton
İtalya245224522025-06Ton
Fransa243724372025-06Ton
Rusya233023302025-06Ton
Çin229922922025-06Ton
İsviçre104010402025-06Ton
Hindistan8808802025-06Ton
Japonya8468462025-06Ton
Türkiye6356242025-06Ton
Hollanda6126122025-06Ton
Polonya5154972025-06Ton
Euro Bölgesi5075072025-06Ton
Tayvan4244242025-03Ton
Portekiz3833832025-06Ton
Özbekistan3653682025-06Ton
Suudi Arabistan3233232025-03Ton
İngiltere3103102025-06Ton
Kazakistan3062902025-06Ton
Lübnan2872872025-03Ton
İspanya2822822025-06Ton
Avusturya2802802025-06Ton
Tayland2352352025-06Ton
Belçika2272272025-06Ton
Singapur2042152025-06Ton
Azerbaycan1811652025-06Ton
Cezayir1741742025-06Ton
Irak1631532024-12Ton
Libya1471472025-06Ton
Filipinler1301272025-06Ton
Brezilya1301302025-06Ton
Mısır1291282025-06Ton
İsveç1261262025-06Ton
Güney Afrika1251252025-06Ton
Meksika1201202025-06Ton
Katar1161142025-06Ton
Yunanistan1151152025-03Ton
Macaristan1101102025-06Ton
Güney Kore1041042025-03Ton
Romanya1041042025-06Ton
Avustralya79.8779.872025-06Ton
Kuveyt78.9778.972025-03Ton
Endonezya78.5778.572025-03Ton
Birleşik Arap Emirlikleri74.674.42025-03Ton
Ürdün72.8372.272025-06Ton
Danimarka66.5566.552025-06Ton
Pakistan64.7564.752025-06Ton
Çek Cumhuriyeti61.9556.212025-06Ton
Arjantin61.7461.742025-06Ton
Kamboçya54.4346.472025-03Ton
Beyaz Rusya53.8653.852025-06Ton
Sırbistan50.3149.112025-06Ton
Finlandiya43.7643.762025-06Ton
Bulgaristan40.8740.872025-06Ton
Kırgızistan38.9534.272025-06Ton
Malezya38.8838.882025-06Ton
Peru34.6734.672024-12Ton
Gana32.9931.012025-06Ton
Slovakya31.6931.692025-06Ton
Ukrayna27.3727.372025-06Ton
Ekvador26.2826.282025-03Ton
Bolivya22.522.532025-03Ton
Fas22.1222.122025-06Ton
Bangladeş14.2814.282025-06Ton
Kıbrıs13.913.92025-06Ton
Mauritius12.4212.422025-06Ton
İrlanda12.0412.042025-06Ton
Paraguay8.198.192024-06Ton
Nepal7.997.992024-06Ton
Moğolistan7.257.132025-06Ton
Guatemala6.896.892025-06Ton
Makedonya6.896.892025-06Ton
Tunus6.846.842025-06Ton
Umman6.736.732025-03Ton
Letonya6.666.662025-06Ton
Litvanya5.825.822025-06Ton
Kolombiya4.684.682025-06Ton
Bahreyn4.674.672024-12Ton
Mozambik3.943.942025-03Ton
Slovenya3.733.482025-06Ton
Bosna-Hersek3.483.482025-03Ton
Arnavutluk3.423.422025-03Ton
Aruba3.113.112024-09Ton
Lüksemburg2.242.242025-06Ton
Hong Kong2.082.082025-03Ton
İzlanda1.981.982025-06Ton
Papua Yeni Gine1.961.962024-06Ton
Trinidad ve Tobago1.961.952025-03Ton
Haiti1.811.812025-03Ton
El Salvador1.371.372025-06Ton
Surinam1.211.212025-06Ton
Honduras0.70.72025-06Ton
Dominik Cumhuriyeti0.570.572025-06Ton
Sri Lanka0.470.472024-12Ton
Malta0.310.252025-06Ton
Şili0.250.252025-03Ton
Estonya0.250.252025-06Ton
Uruguay0.10.12025-06Ton
Fiji0.030.032025-06Ton
Kenya0.020.022025-03Ton
Ermenistan002025-06Ton
Kanada002025-06Ton

