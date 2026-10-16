TUS (2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın) 2.Dönem tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 2026-TUS 2. Dönem tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, TUS tercih sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

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TUS(2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın) 2.Dönem tercih sonuçlarını bekleyen adayların beklediği açıklama geldi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

TUS 2.Dönem tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM TUS 2.Dönem tercih sonuç sorgulama)

TUS 2.DÖNEM TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ

2026-TUS ilgili dönemin sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Adaylar, 2026-TUS ilgili dönemin ek yerleştirme boş kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler.

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