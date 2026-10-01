TUS 2.Dönem tercih takvimi! TUS tercihleri için son gün ne zaman?
2026-TUS 2. Dönem tercihlerin alınmasına ilişkin duyuru ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına katılan adaylar tercihlerini belirtilen tarihlerde yapabilecek.
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, TUS 2.Dönem tercihleri ekim ayının ilk haftasında da devam edecek. Yerleştirme işleminde, 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
TUS 2.DÖNEM TERCİH TAKVİMİ
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, tercihlerini 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecekt. Tercih işlemleri, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.