2026-TUS 2. Dönem tercihlerin alınmasına ilişkin duyuru ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına katılan adaylar tercihlerini belirtilen tarihlerde yapabilecek.

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2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, TUS 2.Dönem tercihleri ekim ayının ilk haftasında da devam edecek. Yerleştirme işleminde, 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

TUS 2.Dönem tercih takvimi! TUS tercihleri için son gün ne zaman?

TUS 2.DÖNEM TERCİH TAKVİMİ

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecekt. Tercih işlemleri, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



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