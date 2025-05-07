Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? 2025 TUS 1. dönem tercih dönemi yaklaşıyor!

TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? 2025 TUS 1. dönem tercih dönemi yaklaşıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? 2025 TUS 1. dönem tercih dönemi yaklaşıyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 TUS 1. dönem kontenjanları ve taban puanları, sınava giren doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS sınav sonuçları 18 Nisan'da açıklanmıştı. Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak TUS tercih kılavuzunda.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. dönem) tercih işlemleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 

23 Mart'ta yapılan 2025-TUS 1. Dönem sonuçları, 18 Nisan'da adayların erişimine açıldı. TUS sonuçlarına göre yapılacak tercihler için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu merakla bekleniyor.

2025 TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TUS tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM tarafından alınan TUS tercihleri, genelde sınav sonuçları açıklandıktan bir ay sonra alınıyor. Bu durumda TUS 1. dönem tercihlerinin 18 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. 

TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? 2025 TUS 1. dönem tercih dönemi yaklaşıyor! - 1. Resim

2025 TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 TUS 1. dönem için taban puanlar ve kontenjanlar henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak TUS tercih kılavuzu ile birlikte taban puanlar, kontenjanlar tablosu da yayımlanacak. 

TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? 2025 TUS 1. dönem tercih dönemi yaklaşıyor! - 2. Resim

TUS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacak. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek. TUS tercihleri, adayların erişimine açıldıktan sonra ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İHA saldırıları Moskova'yı felç etti! Zafer Günü öncesi mobil internet kesildi, uçuşlar kısıtlandı!İngiltere'den Keşmir krizi için ilk açıklama: Her şeyi yapmaya hazırız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Veysel Eroğlu kimdir? Irak özel temsilcisi oldu - HaberlerVeysel Eroğlu kimdir? Irak özel temsilcisi olduİSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerİSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor - HaberlerMahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyorAlmeda neden diskalifiye oldu? Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren olay! - HaberlerAlmeda neden diskalifiye oldu? Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren olay!Survivor Aycan elendi mi? Survivor'da dengeleri bozan karar - HaberlerSurvivor Aycan elendi mi? Survivor'da dengeleri bozan kararSahipsizler Samet diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Sahipsizler son bölüm ile gündeme geldi - HaberlerSahipsizler Samet diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Sahipsizler son bölüm ile gündeme geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...