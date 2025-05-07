TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? 2025 TUS 1. dönem tercih dönemi yaklaşıyor!

2025 TUS 1. dönem kontenjanları ve taban puanları, sınava giren doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS sınav sonuçları 18 Nisan'da açıklanmıştı. Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak TUS tercih kılavuzunda.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. dönem) tercih işlemleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

23 Mart'ta yapılan 2025-TUS 1. Dönem sonuçları, 18 Nisan'da adayların erişimine açıldı. TUS sonuçlarına göre yapılacak tercihler için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu merakla bekleniyor.

2025 TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TUS tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM tarafından alınan TUS tercihleri, genelde sınav sonuçları açıklandıktan bir ay sonra alınıyor. Bu durumda TUS 1. dönem tercihlerinin 18 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

2025 TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 TUS 1. dönem için taban puanlar ve kontenjanlar henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak TUS tercih kılavuzu ile birlikte taban puanlar, kontenjanlar tablosu da yayımlanacak.

TUS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacak. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek. TUS tercihleri, adayların erişimine açıldıktan sonra ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.