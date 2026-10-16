Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek. Peki, tercih sonuç takviminde son durum ne? TUS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ardından adaylardan tercihler alınmıştı. Belirtilen tarihler arasında TUS tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sonuç duyurusuna odaklandı. Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

2026 TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS 2. Dönem Tercih sonuçlarına ÖSYM takviminde yer verilmedi. Ancak ilk dönem tercih süreci sonuç tarihine dair bir ipucu veriyor. TUS 1. dönem tercihleri 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınmasının ardından 21 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da erişime açılmıştı. Bu nedenle adayların TUS 2.dönem tercih sonuçlarının 7 Ekim'de sona eren 2026-TUS 2. dönem tercih sonuçlarının 20 Ekim'de açıklanabileceği beklentisi oluştu. Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden öğrenecekler.

TUS tercihlerinde son durum! TUS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ

2026-TUS ilgili dönemin sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Adaylar, 2026-TUS ilgili dönemin ek yerleştirme boş kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler.

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