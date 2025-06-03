TUS yerleştirme sonuçları sorgulama 2025! TUS tercih sonuçları nereden kontrol edilir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2025 10:59 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 11:04 - Güncelleme:

Son dakika TUS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-TUS 1. Dönem: yerleştirme sonuçları belli oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavına giren milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını sorgulatıyor. Peki, TUS tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM hem web sitesinden hem de X hesabı üzerinden yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisini verdi. Uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce doktor, tercihlerini tamamlamış, sonuçları bekliyordu. TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları 3 Haziran saat 10:00'da açıklandı. Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulama yaparak öğrenebilir. TUS SONUCU SORGULAMA 2025 TUS TABAN PUANLARI 27 Mayıs 2025 Salı günü biten tercih başvurularının hemen ardından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar da erişime açıldı. Paylaşılan sayısal bilgiler içerisinde ayrıca kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlarda açıklandı.



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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin