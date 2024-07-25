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Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor! Kullanıcılar fotoğrafların açılmadığını bildirdi (25 Temmuz)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor! Kullanıcılar fotoğrafların açılmadığını bildirdi (25 Temmuz)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

X platformunda bugün yaşanan erişim sorunun ardından kullanıcılar Twitter çöktü mü, neden fotoğraflar açılmıyor araştırıyor. 25 Temmuz günü Twitter'da sorun yaşanırken kısa süre sonra düzelmesi bekleniyor.

Bugün X'te meydana gelen bağlantı sorunundan sonra kullanıcılar neden çalışmadığını merak ederken fotoğraf ve videoların açılmadığını ifade etti.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 25 TEMMUZ?

Uygulamada bazı erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar fotoğrafların ve videoların açılmadığını bildirirken bağlantısı hatası yaşanıyor.

Ekipten henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Downdecetor'da yer alan rapor şöyle oldu:

Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor! Kullanıcılar fotoğrafların açılmadığını bildirdi - 1. Resim

TWİTTER (X) FOTOĞRAFLAR NEDEN AÇILMIYOR?

25 Temmuz günü öğlen saatlerinde uygulamada sorun yaşanırken kullanıcılar fotoğraf ve videoların açılmadığını bildirirken teknik bir sorundan kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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