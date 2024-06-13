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Twitter (X) beğenileri gizleme özelliğinin ardından kullanıcılar "beğeniler gözükmüyor" paylaşımında bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Twitter (X) beğenileri gizleme özelliğinin ardından kullanıcılar &quot;beğeniler gözükmüyor&quot; paylaşımında bulundu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın her yerinde kullanılan uygulamalardan biri olan Twitter'a gelen yeni özellik ile nasıl yapıldığı merak konusu oldu. X’in sahibi Elon Musk'ın yeni güncelleme olan beğeni gizlemeyi duyurmasının ardından kullanıcılar hesapları kontrol etmeye başladı. Profilde beğenilerin görünmemesinin ardından X beğeni gizleme nasıl yapılır araştırılmaya başlandı.

İlk olarak WEB uygulamasında hayata geçen X beğeni gizleme özelliği kullanıcılar tarafından ilgi gördü. Bir kısım severken bir kısım güncellemeyi sevmediğini ifade etti. Profillerde bulunan beğeniler kısmının gözükmemesi üzerine Twitter beğenileri gizleme nereden yapılır sorusu araştırılırken Twitter beğeniler neden gözükmüyor gündeme geldi.

TWİTTER (X) BEĞENİLER NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

Uygulamaya gelen yeni özellik ile beğeni kısmı artık yok. Kişiler kendi profilinde yer alan beğenileri görüntüleyebilirken bir başkasının profilindeki alanı görüntüleyemiyor. Kullanıcılar yeni güncellemenin ardından birbirlerinin beğenilerini göremeyecek.

X BEĞENİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

Twitter Engineering hesabının yaptığı paylaşımın ardından artık beğenilerin gizleneceği duyuruldu. Bir başkasının beğenilerine ulaşamazken kullanıcıların daha rahat bir şekilde etkileşim vermesi hedeflendi.

Hesapta yer alan açıklamada "Beğenileriherkeseözel hale getiriyoruz" ifadesi yer alırken beğenileri sadece kendimizin görebileceği açıklandı.

Yeni gelen güncellemenin kısa süre içerisinde herkes için geçerli olması beklenirken gizlemek için herhangi bir değişiklik yapmaya gerek kalmayacak.

Twitter (X) beğenileri gizleme özelliğinin ardından kullanıcılar "beğeniler gözükmüyor" paylaşımında bulundu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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