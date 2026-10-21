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Üç aylar için sayılı gün kaldı! Mübarek üç aylar ne zaman?

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Üç aylar için sayılı gün kaldı! Mübarek üç aylar ne zaman?
Başlık ResmiÜç aylar için sayılı gün kaldı! Mübarek üç aylar ne zaman?

Halk arasında üç aylar olarak bilinen aylar için sayılı gün kaldı. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar, aralık ayı itibariyle başlayacak. Peki, mübarek üç aylar ne zaman, hangi ay başlayacak?

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Üç aylar, kulun kendini muhasebeye çektiği, kalbini yenilediği, ibadet disiplinini güçlendirdiği bir hazırlık mevsimi olarak görülür. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.

"Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Recep, başlangıcı temsil eder. Şaban, manevi yoğunlaşmayı artıran bir eşik niteliğindedir. Ramazan ise bu yolculuğun zirvesi ve semeresi olan arınma, Kur'an'la bütünleşme ve takva eğitimidir. Bu yönüyle üç aylar, Müslüman'a yıl içerisinde en sistemli kulluk programını inşa edebileceği ve manevi olgunlaşma fırsatlarını yakalayabileceği bir imkan sunar.

Üç aylar için sayılı gün kaldı! Mübarek üç aylar ne zaman?
Başlık ResmiÜç aylar için sayılı gün kaldı! Mübarek üç aylar ne zaman?

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Dini günler takvimiyle mübarek üç aylar ve kandillerin tarihi belli oldu. Takvime göre, 2026-2027 dönemi mübarek üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayı ile başlayacak. Aynı tarihte Regaib Kandili idrak edilecek. Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili, İslam dünyasında rahmet ve bereketin başlangıcı kabul edilir.

ÜÇ AYLAR NASIL GEÇİRİLMELİ?

Bu geceler, Müslümanların tövbe istiğfar edip dua etmeleri, kaza veya nafile namaz kılıp oruç tutmaları, Kur'an okuyup dinlemeleri, sadaka vermeleri, sıla-i rahim yapmaları gibi salih amellere ve maddi, manevi dayanışma içerisine girmelerine birer vesiledir. Bu tür zamanlarda oluşan manevi atmosfer, inananların maneviyatını güçlendirdiği gibi pek çok insanın günahtan el çekmesine de zemin hazırlamaktadır. Bunun yanında kandil geceleri insanların camiyle buluşmaları, dinin emir ve yasaklarını öğrenmeleri açısından da değerlidir. Ayrıca bu mukaddes gün ve geceler, birlik ve beraberliğimize katkı sağladığı gibi toplumsal bir bilinç ve şuur oluşmasına da vesile olmaktadır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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