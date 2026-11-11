Üç ayların başlangıcı Recep ayının yaklaşmasıyla gündeme geldi. Hicri takvime göre belirlenen üç ayların başlangıç tarihi, kandil geceleri ve Ramazan Bayramı günleri merak ediliyor. Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Ramazan ayının ne zaman başlayacağı da araştırılıyor.

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Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar için geri sayım başladı. Hicri takvime göre her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk gelen bu dönem, 2026 yılının son ayında başlayarak 2027 yılında devam edecek. Üç ayların başlangıcıyla birlikte kandil geceleri, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri de yeniden gündeme geldi.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, İslam dünyasında önemli zamanlar arasında yer alıyor. Ay takvimine göre hesaplanan dini günler, miladi takvimde her yıl yaklaşık 10 ila 11 gün daha erken tarihlere denk geliyor. Bu nedenle üç ayların başlangıç tarihi de yıldan yıla değişiklik gösteriyor. 2026 yılında üç aylar, 10 Aralık Perşembe günü başlayacak. Hicri 1448 yılının 1 Recep gününe karşılık gelen bu tarih, üç ayların ilk günü olacak.

Üç ayların başlangıcıyla birlikte Regaip Kandili de aynı gün idrak edilecek. 10 Aralık 2026 Perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili, bu dönemin ilk kandili olacak. Recep ayını Şaban ayı takip edecek. Ardından Ramazan ayına girilecek.

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 kandil günleri

RECEP, ŞABAN, RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Üç ayların ilk ayı olan Recep, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 8 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Recep ayının ardından Şaban ayı 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayından önce gelen Şaban, 7 Şubat 2027 Pazar günü tamamlanacak. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan ayının ilk orucunu bu tarihte tutacak.

2027 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart 2027 Pazartesi gününe denk gelirken bayramın ilk günü 9 Mart Salı olacak. Ramazan Bayramı, 10 Mart Çarşamba ve 11 Mart Perşembe günleriyle devam edecek.

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 kandil günleri

2026-2027 KANDİL GÜNLERİ

10 Aralık 2026 Perşembe: Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili

4 Ocak 2027 Pazartesi: Miraç Kandili

22 Ocak 2027 Cuma: Berat Kandili

5 Mart 2027 Cuma: Kadir Gecesi

13 Ağustos 2027 Cuma: Mevlid Kandili

2 Aralık 2027 Perşembe: Regaib Kandili

24 Aralık 2027 Cuma: Mirac Kandili

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