Tesla’nın uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Roadster modeli, sıra dışı tanıtımıyla otomobil dünyasında gündem oldu. Elon Musk’ın SpaceX tesislerinde sergilediği elektrikli spor otomobil; kısa süreli havalanma, havada manevra yapma ve son derece yüksek hızlara ulaşma iddialarıyla dikkat çekti. Uçan Tesla gerçek mi merak edilirken Tesla Roadster fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri de teknoloji meraklılarının gündemine oturdu.

Kaydet a- | +A

Tesla’nın yeni Roadster modeliyle ilgili en çok konuşulan konuların başında, tanıtım görüntülerinin gerçek olup olmadığı geldi. Sosyal medyada yayılan videolarda otomobilin havalanması, havada dönüş yapması ve özel olarak hazırlanan parkurda farklı hareketler gerçekleştirmesi, görüntülerin bilgisayar ortamında oluşturulduğu yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Peki, uçan Tesla gerçek mi?

Uçan Tesla gerçek mi? Roadster fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri gündemde!

UÇAN TESLA GERÇEK Mİ?

Tesla 15 Ekim 2026'da yeni nesil Roadster modelini ABD'nin Teksas eyaletindeki SpaceX tesisinde düzenlenen etkinlikle tanıttı. Gösteride otomobilin kısa süreli havalandığı, havada takla attığı ve itici sistemleri kullanarak yere indiği görüldü. Etkinlik görüntülerinin canlı yayında paylaşılması ve izleyiciler tarafından da kaydedilmesi videoların yapay zekayla oluşturulduğu iddialarını çürüttü.

Uçan Tesla gerçek mi? Roadster fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri gündemde!

Aracın gerçekten uçan bir otomobil sayılıp sayılamayacağı ise tartışmalı. Tanıtımda uzun süreli veya mesafeli bir uçuş gerçekleştirilmeyen Roadster SpaceX ile geliştirildiği belirtilen basınçlı hava iticileri sayesinde kısa süreli havalanma ve manevra yapma kabiliyeti sergiledi.

Uçan Tesla gerçek mi? Roadster fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri gündemde!

Roadster'ın havada kısa hareketler yapabildiği gösterilse de günlük hayatta bir hava aracı gibi kullanılabileceği henüz açıklanmadı. Seri üretim modelinin aynı özellikleri ne ölçüde sunacağı da şu an için belirsiz.

Uçan Tesla gerçek mi? Roadster fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri gündemde!

UÇABİLEN TESLA ROADSTER FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tesla Roadster'ın kesin satış fiyatını henüz açıklamadı. Modelin önceki duyurularında 200 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatından söz edilmişti. Daha önce rezervasyon yaptıran bazı müşterilerin 250 bin dolara kadar ödeme yaptığı da bildirildi.

Tesla'nın rezervasyon sayfasında Performance ve Thrust versiyonları için sırasıyla 50 bin dolar ve 250 bin dolar tutarında rezervasyon ödemeleri alınmıştı. Uçuş özelliğiyle öne çıkan Rocket versiyonunun ise özel davetle sunulması planlanıyor. Türkiye satış fiyatı ve teslimat koşulları hakkında da kesin bir açıklama yapılmadı.

Uçan Tesla gerçek mi? Roadster fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri gündemde!

TESLA ROADSTER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni Roadster'ın üretimine 2028 yılında başlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Model ilk kez 2017 yılında duyurulmuş, ancak üretim planı yıllar içinde birçok kez ertelenmişti.

Aracın hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve tüm versiyonların aynı tarihte piyasaya çıkıp çıkmayacağı da netleşmiş değil.

Uçan Tesla gerçek mi? Roadster fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri gündemde!

TESLA ROADSTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni Tesla Roadster, elektrikli spor otomobil altyapısını SpaceX ile ilişkilendirilen itici sistemlerle bir araya getiriyor. Tanıtımda Musk'ın belirttiğine göre araçta yüksek basınçlı hava tankları ve havanın yönlendirilmesini sağlayan 10 adet nozul bulunuyor. Kullanılan sistemin ise otomobilin kısa süreli havalanmasına ve havada manevra yapmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

Uçan Tesla gerçek mi? Roadster fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri gündemde!

Gösteride araç rampada ters konumda ilerledi, havada takla attı ve sıralanmış Tesla modellerinin üzerinden atladı. Açıklanan performans değerlerine göre Roadster, itici sistemler devredeyken 0'dan saatte yaklaşık 96,6 kilometre hıza bir saniye civarında ulaşabilecek. Azami hızının ise saatte yaklaşık 370 kilometre olması hedefleniyor.

Aracın batarya kapasitesi ve yeni versiyona ait menzil bilgileri de ayrıntılı olarak açıklanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala