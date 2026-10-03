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T-Otomobil

Tesla Ekim ayı fiyat listesi: Model Y fiyatlarına zam

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Tesla Ekim ayı fiyat listesi: Model Y fiyatlarına zam
Başlık ResmiTesla Ekim ayı fiyat listesi: Model Y fiyatlarına zam

Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Ekim ayı fiyatları belli oldu. Tesla Model Y fiyatlarına Ekim ayında zam yaptı.

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Tesla’nın Ekim ayı fiyatları açıklandı. Marka Ağustos ayında giriş seviyesi hariç üst donanım seviyelerinde zam yapmıştı. Eylül ayında fiyatlar sabit tutulurken, Ekim ayında yine üst donanımlara zam yapıldı.

Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Ekim ayı Tesla Model Y fiyatları

VERSİYONEYLÜL FİYATI (TL)EKİM FİYATI (TL)
Tesla Model Y - Arkadan Çekiş

2.474.985

2.474.985

Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş

3.682.800

3.906.000

Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker

4.410.000

4.620.000

Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker

4.756.500

4.966.500

Tesla Ekim ayı fiyat listesi: Model Y fiyatlarına zam
Başlık ResmiTesla Ekim ayı fiyat listesi: Model Y fiyatlarına zam

FSD ABONELİK FİYATINA ZAM YOK

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı.

Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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