Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Ekim ayı fiyatları belli oldu. Tesla Model Y fiyatlarına Ekim ayında zam yaptı.

Özetle Kaydet a- | +A

Tesla’nın Ekim ayı fiyatları açıklandı. Marka Ağustos ayında giriş seviyesi hariç üst donanım seviyelerinde zam yapmıştı. Eylül ayında fiyatlar sabit tutulurken, Ekim ayında yine üst donanımlara zam yapıldı.

Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Ekim ayı Tesla Model Y fiyatları…

VERSİYON EYLÜL FİYATI (TL) EKİM FİYATI (TL) Tesla Model Y - Arkadan Çekiş 2.474.985 2.474.985 Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş 3.682.800 3.906.000 Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker 4.410.000 4.620.000 Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker 4.756.500 4.966.500

Tesla Ekim ayı fiyat listesi: Model Y fiyatlarına zam

FSD ABONELİK FİYATINA ZAM YOK

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı.

Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala