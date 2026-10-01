Volvo ES90, Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın teknolojik olarak en güçlü modeli olan elektrikli ES90, 696 kilometreye kadar menzil ve 4 saniyelik 0-100 km/s hızlanması sunuyor.

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Volvo’nun tamamen elektrikli model ailesi Türkiye’de ES90 ile genişledi. Beş metrelik gövdesiyle büyük sedan sınıfına katılan otomobil, arka camla birlikte açılan bagaj kapağı sayesinde liftback kullanışlılığını da beraberinde getiriyor. Türkiye’de Ultra donanımlı Twin Motor Performance versiyonuyla sunulan ES90’ın başlangıç fiyatı 7 milyon 27 bin 440 TL.

ÇİFT ELEKTRİK MOTORUYLA 4 SANİYEDE 100 KM/SES90 TWİN MOTO

r Performance’ın iki elektrik motoru, toplam 500 kW, yani yaklaşık 680 HP güç ve 870 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekişli otomobil, 0’dan 100 km/s hıza 4 saniyede ulaşırken azami hızı elektronik olarak 180 km/s ile sınırlandırılıyor.

Volvo ES90 696 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor. Ortalama elektrik tüketimi ise 100 kilometrede 16,8 kWh.

Elektrikli Volvo ES90’ın Türkiye fiyatı belli oldu: İşte menzili ve tüm özellikleri

YÜZDE 10’DAN YÜZDE 80’E ŞARJ 22 DAKİKA

Modelde 106 kWh nominal kapasiteli batarya ve 800 volt elektrik mimarisi bulunuyor. Uygun koşullarda 350 kW DC hızlı şarjla bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e doldurulması yaklaşık 22 dakika sürüyor. AC şarj tarafında ise 11 kW destek sunuluyor. Navigasyonda bir hızlı şarj istasyonu hedef olarak seçildiğinde batarya, şarj için uygun sıcaklığa hazırlanabiliyor.

Elektrikli Volvo ES90’ın Türkiye fiyatı belli oldu: İşte menzili ve tüm özellikleri

BEŞ METRELİK GÖVDEDE GENİŞ YÜKLEME ALANI

ES90, 5.000 mm uzunluğa, 1.942 mm genişliğe ve 3.102 mm aks mesafesine sahip. Arka bagajın maksimum kapasitesi 446 litre olarak açıklanırken koltuklar katlandığında hacim 1.427 litreye çıkıyor. Ön kaputun altında da 27 litrelik ek saklama bölmesi bulunuyor.

Elektrikli Volvo ES90’ın Türkiye fiyatı belli oldu: İşte menzili ve tüm özellikleri

ULTRA DONANIMDA KONFOR VE TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de sunulan Ultra donanımında elektrokromik panoramik tavan, dört bölgeli klima, ısı pompası ve Bowers & Wilkins ses sistemi yer alıyor. Isıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, 21 inç jantlar ve aktif havalı süspansiyon da donanım paketinin dikkat çeken parçaları arasında.

Kokpitte dikey yerleştirilmiş 14,5 inç multimedya ekranına 9 inçlik dijital gösterge eşlik ediyor.

Elektrikli Volvo ES90’ın Türkiye fiyatı belli oldu: İşte menzili ve tüm özellikleri

Yerleşik Google hizmetleri, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz telefon şarjı ve uzaktan yazılım güncellemeleri de sunuluyor. Head-up display ve üç boyutlu görünüm sağlayan 360 derece kamera sistemi, sürüş ve park sırasında kullanılan teknolojileri tamamlıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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