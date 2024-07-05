Gol sevinci nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verilirken TFF, CAS'a başvuracak

EURO 2024'te Avusturya maçında gol sevincinin ardından bozkurt işareti yapması oldukça gündem olurken Merih Demiral ceza alacak mı, kesinleşti mi merak ediliyor. Son 16 turunda Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yaparken UEFA'dan Demiral'a ceza geldi.

Geçtiğimiz günlerde son 16 turunda oynanan Avusturya - Türkiye karşılaşmasında gol sonrası yaptığı bozkurt işareti tüm dünyada konuşulurken Merih Demiral'a ne kadar, kaç maç ceza verilecek bekleniyordu. Bugün gelen açıklama ile beraber Merih Demiral'ın ceza alacağı kesinleşti

MERİH DEMİRAL CEZA ALACAK MI, KAÇ MAÇ?

Gol sevincinde yaptığı bozkurt işareti sebebiyle UEFA, Demiral'a e maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu ise ceza nedeniyle CAS'a başvuracak.

MERİH DEMİRAL NE YAPTI, OLAY NEDİR?

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya karşılaşmasında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması futbol dünyasında gündem oldu.