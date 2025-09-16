Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

Umut Özkan merak edilen isimler arasındadır. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi olan Umut Özkan gündeme geldi. Peki, Umut Özkan kimdir? İşte detaylar…

UMUT ÖZKAN KİMDİR?

Umut Özkan, ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşidir. 1982 yılında Almanya’nın Seeheim – Jugenheim’de doğdu. Babası tarafından aslen Samsun Tekkeköylü, annesi tarafından ise Trabzonludur.

2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan Umut Özkan, 5 yaşındayken, ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönmüştür. Abisi Ufuk Özkan ise Geniş Aile’deki Cevahir rolüyle ismini geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

Ufuk Özkan’ın kardeşi olan Umut Özkan, Beşiktaş Musiki Cemiyeti ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Türk Sanat müziğinde solist olarak da eğitimlerini almıştır. Ayrıca atletizmle yakından ilgilenmiş bu alanda başarıları vardır.

Günümüzde ise tiyatro çalışmalarına aktif şekilde devam etmektedir.