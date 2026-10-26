Ulusal Staj Programı başvuruları, kamu kurumları ve özel sektörde staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin gündeminde. Yeni dönem başvurularının başlamasıyla birlikte başvuru ekranı, şartlar ve programa katılabilecek öğrenci grupları araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteği ve İŞKUR koordinasyonuyla yürütülen Ulusal Staj Programı için yeni dönem başvuruları açıldı. Program kapsamında öğrenciler kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının sunduğu staj fırsatlarına başvurabilecek. Adayların değerlendirilmesinde akademik ve mesleki çalışmaların yanı sıra sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler de dikkate alınıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Programı başvuruları çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adayların öncelikle Ulusal Staj Programı sistemine e Devlet ile giriş yapması gerekiyor. Ardından e Devlet üzerinden sisteme aktarılan bilgilerin kontrol edilip onaylanması ve başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulmalı.

Başvuru tamamlandıktan sonra öğrencilerin beyan ettiği bilgi ve belgeler kontrol ediliyor. Değerlendirme süreci sonrasında uygun adaylar stajyer havuzuna dahil ediliyor ve kayıtlı işverenler adaylara staj, iş gölgeleme veya eğitim teklifinde bulunabiliyor. İşverenler değerlendirme sırasında öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden akademik ve mesleki, sanatsal ve sosyal ile sportif yeterlilik puanlarını dikkate alıyor. Adayın kendisine gönderilen teklifi kabul etmesiyle staj onay süreci ilerliyor.

Ulusal Staj Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Başvurular başladı

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ulusal Staj Programı, yükseköğretim öğrencilerine yönelik uygulanıyor. Program yönergesine göre başvuru yılı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, Türkiye ve KKTC'de öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri programa başvurabiliyor. Yurt dışında öğrenimine devam eden Türk vatandaşları veya mavi kart sahipleri açısından ise ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde başvuru imkanı bulunuyor ve bu adaylarda 4 üzerinden en az 2 veya buna denk bir not ortalaması şartı aranıyor. Program kapsamında staj yapacak adayların staj süresince yükseköğretim öğrencisi olmaya devam etmesi gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER EKONOMİ Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 7 ayda 848 bin kişiyi işe yerleştirdi

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala