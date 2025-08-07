Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti

Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti

Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti
Türk spor basınının duayen isimlerinden, spikerlik kariyerinde iz bırakan Ümit Aktan, hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca sesiyle milyonların hafızasında yer edinen Aktan’ın vefatı, başta spor camiası olmak üzere tüm Türkiye’de derin üzüntüyle karşılandı. Acı haberin ardından kamuoyunca Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi merakla araştırılıyor.

Galatasaray altyapısından yetişen, ancak futbolu genç yaşta bırakmak zorunda kalan Aktan, ardından adım attığı medya kariyeriyle Türk spor yayıncılığına yön veren isimlerden biri oldu. Peki, Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti - 1. Resim

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

Ümit Aktan 1949 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğmuştur. Genç yaşlarda futbolla ilgilenen Aktan Galatasaray altyapısında forma giymiştir. Yaşadığı ağır bir sakatlık nedeniyle futbol kariyerine erken veda etmek zorunda kalmıştır.

Spordan kopmayan Aktan, 1972 yılında TRT’de spikerlik yapmaya başlayarak medya kariyerine adım atmıştır. Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne 1975 yılında üye olan Aktan, yazılı basında da yer alarak Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yapmıştır.

TGRT’nin kuruluş döneminde görev almış, maç anlatımları ve çeşitli programlarla geniş kitlelere ulaşmıştır. “Haydi Maça” adlı programla televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran Aktan, Türk spor basınının saygın ve tanınan isimlerinden biri olarak anılmıştır.

Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti - 2. Resim

ÜMİT AKTAN ÖLDÜ MÜ?

Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan hayatını kaybetti.

Spikerliği ve yorumculuğuyla Türk spor tarihinde iz bırakan Aktan’ın vefat haberi, hem medya dünyasında hem de spor camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Galatasaray Kulübü de resmi açıklama yaparak eski futbolcusu ve üyesi olan Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti - 3. Resim

ÜMİT AKTAN NEDEN ÖLDÜ?

Ümit Aktan’ın ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

Medyada yer alan bilgilere göre Aktan bir süredir devam eden sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybetti.

Ümit Aktan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti - 4. Resim

ÜMİT AKTAN HASTALIĞI NEYDİ?

Ümit Aktan’ın hastalığıyla ilgili net bir bilgi kamuoyuna açıklanmadı.

