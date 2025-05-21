Ünlü isim doğuma gün sayıyordu! Ege Kökenli'nin bebeği neden öldü, sebebi ne?

Lior Ahituv ile 2022 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ege Köken doğuma gün sayarken bebeğinin ölüm haberini paylaştı. Bu üzücü olayın üzerine hayranları bebeğinin neden öldüğünü araştırmaya başladı.

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu','Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi dizilerde tanınan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile evlendi.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçen aylarda bebek bekledikleri yönündeki haberleri duyurmuştu. İddiaları doğrulayan Kökenli, anne olacağını sosyal medya üzerinden de paylaşmıştı.

Sosyal medyada sık sık karnı burnunda fotoğraflarını paylaşam ünlü oyuncudan acı haber geldi. Kökenli, gebeliğinin 22.haftasında bebeğini kaybetti.

Hayranları, Kökenli'nin bebeğini kaybetmesi haberi sonra sarsıldı. Birçok kişi bebeğin neden öldüğünü arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

EGE KÖKENLİ'NİN BEBEĞİ NEDEN ÖLDÜ?

Son olarak ‘Güzel Aşklar Diyarı’ dizisinde Alaca Konağı’nın hanımı 'Hanzade' karakterini oynayan Ege Kökenli, Instagram hesabından bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli'nin bebeğinin ölmesi duyanları büyük bir hüzne boğdu. Birçok kişi Ege Kökenli'nin bebeğinin neden öldüğünü araştırmaya başladı. Kökenli, bebeğinin ölüm sebebinin çok nadir görülen bir komplikasyon olduğunu ve yüzde bir ihtimalle gerçekleştiğini söyledi.

Bir paylaşımla yaşadıklarını duyuran Kökenli şu ifadelere yer verdi:

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.

Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.

Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz."