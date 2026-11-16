Türkiye'de kış mevsimine yönelik trafik tedbirleri kapsamında zorunlu kış lastiği dönemi başladı. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihleri arasında kış lastiği kullanması gerekiyor. Düzenlemeye aykırı hareket eden araç işletenlerine idari para cezası uygulanabilecek. Şimdi ise gözler ''Kış lastiği takmamanın cezası nedir, kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?'' sorularının cevaplarında.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle kış lastiği zorunluluğunun süresi geçtiğimiz sene beş aya çıkarıldı. Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlar için uygulama her yıl 15 Kasım'da başlayıp takip eden yılın 15 Nisan tarihinde sona erecek. 2026-2027 dönemi için de zorunluluk 15 Kasım 2026 itibarıyla başladı. Peki, kış lastiği takmamanın cezası nedir, kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

Uygulama başladı! Kış lastiği takmamanın cezası nedir, kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde aracında kış lastiği bulundurmayan veya mevzuata uygun lastik kullanmayan araç işletenlerine 2026 yılı için 6 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Denetimler, yetkili kamu personelinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili belediye denetim birimlerince gerçekleştirilebiliyor.

Denetim sırasında kış lastiği şartını karşılamadığı belirlenen araçların işletenleri hakkında idari yaptırım uygulanabiliyor. Lastikleri uygun olmayan araçların, gerekli değişikliği yapabilecekleri en yakın yerleşim yerine kadar gitmelerine ise denetim görevlilerince izin verilebiliyor.

Uygulama başladı! Kış lastiği takmamanın cezası nedir, kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçların mevzuatta belirtilen koşullara uygun lastiklerle trafiğe çıkması gerekiyor. Düzenleme, Türkiye'de tescil edilmiş araçların yanı sıra yabancı plakalı ve ülke kara yollarında taşımacılık yapan araçlar için de geçerli.

Hususi otomobiller için ise zorunluluk bulunmuyor. Bununla birlikte valilikler, kendi illerindeki hava ve yol koşullarına göre otomobilleri de kapsayan yerel uygulamalar belirleyebiliyor. Yasal zorunluluk bulunmayan bölgelerde dahi hava sıcaklığının düşmesiyle yaz lastiklerinin performansı azalabildiğinden kış lastiği kullanılması öneriliyor.

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