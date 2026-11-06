Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu kasım ayında başlayacak. Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte ticari araçlar için geçerli olan zorunlu kış lastiği uygulaması 4 aydan 5 aya çıkarılmıştı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

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Kasım ayının ortalarına doğru kış lastiği uygulaması bir kez daha gündeme geldi. Zorunluluk, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Peki, ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Kullanımı 5 ay zorunlu! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 4 aydan 5 aya çıkarılmıştı. Daha önce 1 Aralık–1 Nisan tarihlerini kapsayan uygulama dönemi, 15 Kasım–15 Nisan olarak yeniden belirlenmişti.

Kullanımı 5 ay zorunlu! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

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