Uzak Şehir'de Boran yaşıyor mu?

Uzak Şehir'de Boran yaşıyor mu?

- Güncelleme:
Uzak Şehir&#039;de Boran yaşıyor mu?
Fragman, Kanal D, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk sezonu büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in 2. sezon (29. bölüm) 1. tanıtımı yayınlandı. Boran'a mezarı başında birbirlerine olan hislerini itiraf edecek olan Alya ve Cihan, bir kadının mezarın kocasına ait olduğunu iddia etmesi üzerine altüst olurlar. Bunun üzerine "Uzak Şehir Boran yaşıyor mu?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir'in 29.bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicisini ters köşe yaptıran fragmanda Boran'ın yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. 

Uzak Şehir Boran yaşıyor mu? - 1. Resim

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir 15 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Boran'ın ölmediği yönünde ortaya iddia atılması üzerine yeni sezonda Burç Kümbetlioğlu'nun da dahil olacağı olacağı konuşuluyor.

Uzak Şehir Boran yaşıyor mu? - 2. Resim

UZAK ŞEHİR BORAN YAŞIYOR MU?

Büyük bir merakla beklenen Uzak Şehir'in 2. sezon 29. bölüm 1. tanıtımı yayınlandı. Cihan ve Alya'yı el ele Boran'ın mezarı başında gördüğümüz tanıtıma, yanlarına gelen kadının "Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam" sözleri kafa karışıklığına sebep oldu. 

Uzak Şehir Boran yaşıyor mu? - 3. Resim

Şu an için Boran'ın yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. 15 Eylül'de yayınlanan yeni bölümünde bu sorunun cevabı belli olacaktır. 

Uzak Şehir Boran yaşıyor mu? - 4. Resim

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Uzak Şehir'in yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor.

Uzak Şehir Boran yaşıyor mu? - 5. Resim

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir Boran yaşıyor mu? - 6. Resim

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi'den itibaren Kanal D'de izleyicisiyle bir araya gelmeye devam edecek. İlerleyen haftalarda Baran'ı oynayan Burç Kümbetlioğlu'nun dizeye dahil olup olmayacağı belli olacak.

 

