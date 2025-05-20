Uzak Şehir boykot mu ediliyor? Sinem Ünsal - Ozan Akbaba ne paylaştı?

Kanal D'nin pazartesi akşamları izlenme rekorları kıran popüler dizi Uzak Şehir başrol oyunlarının paylaşımı üzerine gündeme geldi. Dizinin sevilen oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, sosyal medya hesaplarında Coca-Cola reklamı paylaştı. Bunun üzerine tepki alan ikili eleştirilerin odağı oldu.

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbab aynı zamanda Coca-Cola reklamı paylaşmaları sosyal medyada tepki topladı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur paylaşımı eleştirerek Kanal D ve bağlı kanalları boykot edeceğini açıkladı.

UZAK ŞEHİR BOYKOT MU EDİLİYOR?

Uzak Şehir dizisinin popüler iki oyuncunun, Coca-Cola markasıyla iş birliği yaparak eş zamanlı tanıtım yapması çok konuşuldu. Özellikle bu olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Birçok kullanıcı, özellikle İsrail'e yönelik boykot çağrılarının yoğunlaştığı bir zaman diliminde bu reklamın paylaşılmasını sivri bir dille eleştirdi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya tepki gösterenler arasında yalnızca sosyal medya kullanıcıları yoktu. Kamuoyunda tanınan isimler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D'yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim."