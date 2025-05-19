Uzak Şehir final mi yapıyor? Uzak Şehir ne zaman final olacak?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, Mardin’de çekiliyor. Alya’nın kocasının cenazesini Mardin’e getirmesi üzerine çocuğunu alan Albora ailesine karşı verdiği mücadele izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ancak dizi hakkında final yapılacağına dair söylemler ortada dolaşmaya başladı. Böylelikle Uzak Şehir dizisinin akıbeti belli oldu.

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir yayınlandığı günden beri her hafta yeni bölümleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Kısa sürede büyük başarı elde eden dizi hakkında final kararı çıkarıldığına dair söylentiler gündeme geldi. İzleyicisi dizi hakkında merak edilen bu soruyu araştırmaya başladı.

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ?

Uzak Şehir şu an en popüler diziler arasında yer alıyor. Herhangi aksi bir durum olmadığı takdirde dizinin sezon sonuna kadar devam edeceği biliniyor.

Reytingdeki başarısına göre dizinin önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği belli olacak. Ancak şu an için Uzak Şehir final değildir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Uzak Şehir dizisi 2 Haziran'da ekranlara gelecek olan bölümü ile ekranlara veda edecek.

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir 28. bölümü ile sezon finali yapacak.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİMLER?

Uzak Şehir’in başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı dizide birçok önemli isim vardır.

Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Zeynep Kankonde gibi isimler de kadroda yer alıyor.

UZAK ŞEHİR UYARLAMA MI?

Uzak Şehir dizisi, Lübnan yapımı popüler dizi Al Hayba’nın uyarlamasıdır.

Al Hayba dizisinden esinlenen Uzak Şehir, Türk izleyicisinin bakış açısına göre yeniden değiştirildi.