Gül Onat'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu açıklama yaptı

Gül Onat'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu açıklama yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gül Onat&#039;ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu açıklama yaptı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sihirli Annem dizisinde Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat'ın hastalığı gündeme geldi. Ünlü isim son halini sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

71 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu Gül Onat, uzun süredir tedavi görüyor. Daha önce zorlu bir ameliyat geçiren sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesajla sevenlerine seslendi.

Paylaşımında “Tedavi günleri, dualarınızı eksik etmeyin” notunu yazan usta oyuncu, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları da dile getirdi.

GÜL ONAT HASTALIĞI NE?

Usta oyuncu Gül Onat’a pankreas kanseri teşhisi konuldu. Düzenli sağlık kontrolleri sırasında hastalığını öğrenen oyuncu geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

Onat yaptığı açıklamada özellikle “ihmal etmeyin, kontrollerinizi düzenli yaptırın” diyerek sevenlerini bu konuda uyarmıştı.

Gül Onat'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu açıklama yaptı - 1. Resim

GÜL ONAT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bir tedavi sürecine giren Onat, zaman zaman yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşıyor. 

Son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ise sağlık durumuna dair daha umutlu mesajlar veriyor. “Tedavi günleri” notuyla paylaştığı son fotoğrafında kendisine destek veren herkese teşekkür etti. 

Gül Onat'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu açıklama yaptı - 2. Resim

GÜL ONAT KİMDİR?

24 Kasım 1953 yılında Ankara'da doğan tiyatro sanatçısı Gül Onat, eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. 

İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Seferden Sefere filmiyle yaşadı. 1998'de başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu İkinci Bahar adlı dizide oynadı. 2003-2011 yılları arasında Sihirki Annem dizisinde Perihan karakteriyle ekranda yer aldı. 

Sanat kariyerinde güçlü oyunculuk performansıyla öne çıkan Onat, son yıllarda ekranlardan uzak olsa da özellikle sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle bağını sürdürüyor. Bugünlerde ise sağlık mücadelesiyle gündemde olan usta isim, Türk tiyatrosunun ve televizyonunun önemli figürleri arasında yer alıyor.

