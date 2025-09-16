Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu

Şaibeli kurultay davasının ardından yeniden CHP'nin başına geçeceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu. Gülsunar, suç duyurusu bildirimini almasının ardından sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı döneminde "Kimseye dava açmayacağım" vaadine göndermede bulundu.
CHP'de şaibeli kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkarsa yeniden partinin başına geçmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
"HAKARET" VE "İFTİRA" İDDİASI
Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
SEÇİM VAADİNE GÖNDERME
Emrah Gülsunar, Kılıçdaroğlu’nun açtığı davayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruya cevap veren Gülsunar, paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı döneminde "Kimseye dava açmayacağım" vaadine de göndermede bulundu.
