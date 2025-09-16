Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 17 Eylül Çarşamba günü siyah-beyazlı kulübün gündemine dair basın mensuplarının karşısına çıkacak.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 17 Eylül Çarşamba günü kameraların karşısına geçecek. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleşecek basın toplantısı saat 12.00'de başlayacak.
Sürpriz toplantıda Serdal Adalı'nın; transfer dönemi, yeni sezon planlaması ve kulübün gündemine dair açıklamalar yapması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş