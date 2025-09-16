Galatasaray Frankfurt maçı nerede oynanacak, tek maç mı?

2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, grup aşamasındaki ilk sınavını Almanya deplasmanında verecek. Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Taraftarlar ise karşılaşmanın nerede oynanacağını ve tek maç üzerinden mi yoksa rövanş olup olmayacağını merak ediyor.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki mücadele, Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank Park Stadyumu’nda oynanacak. Yaklaşık 52 bin kişilik kapasiteye sahip olan stat, Bundesliga ve Avrupa maçlarında Frankfurt’un ev sahipliği yaptığı en önemli sahalardan biri.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-26 sezonunda uygulanan lig formatında maçlar tek karşılaşma üzerinden oynanıyor. Yani Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki bu mücadele, sadece tek maç üzerinden sonuçlandırılacak.

Klasik grup sisteminden farklı olan bu formatta her takım 8 farklı rakibe karşı oynayacak. Bu nedenle Frankfurt-Galatasaray maçı tek maçlık fikstür kapsamında değerlendiriliyor ve rövanşı bulunmuyor.

GALATASARAY - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 22.00’de Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta programı içinde yer alıyor.

Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ MAÇ OYNANAYACAK?

Yeni sistemde her takım 8 farklı rakiple karşılaşıyor. Galatasaray da lig aşamasında toplam 8 maç oynayacak.

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00