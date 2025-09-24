Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir nerede, hangi köyde çekiliyor?

AyNa Yapım imzalı, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız’ın oturduğu Uzak Şehir dizisi 2.sezonuyla Kanal D'de her pazartesi günü 20:00'da ekrana geliyor. Dizinin sıkı takipçileri, "Uzak Şehir nerede, hangi köyde çekiliyor?" sorusuna cevap arıyor.

Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç gibi önemli isimler yer alıyor.

2.sezonuyla izleyicileri ekrana kilitleyen Uzak Şehir dizisinin çekim yerleri ile dikkat çekiyor. Özellikle "Uzak Şehir nerede, hangi köyde çekiliyor?" sorusu gündeme geldi.

UZAK ŞEHİR NEREDE, HANGİ KÖYDE ÇEKİLİYOR?

Uzak Şehir dizisi Mardin'in Midyat ilçesi sınırlarında, Narlı köyünde çekiliyor.

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere oğluyla beraber Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın Cihan ile verdiği mücadele anlatıyor.

UZAK ŞEHİR'DEKİ ALBORA KONAĞI NEREDE?

Uzak Şehir dizisindeki meşhur Albora Konağı, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı Köyü'nde yer almaktadır. 

Albora Konağı İsveç'te "Sosyonom Amca" olarak tanınan İskender Debasso'ya aittir.  750 bin dolara inşa edilen konak aynı zamanda bir müze ve anıt olarak da değerlendirilmektedir.

