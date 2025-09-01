Vaclav Cerny kimdir, hangi takıma transfer oldu?

Beşiktaş, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile beraber ayağa kalkmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim yaz transfer sürecinde en çok Vaclav Cerny'i istemişti. Yıldız futbolcu yakın markaja alındı. Peki Vaclav Cerny kimdir, hangi takımda oynuyor, nereye transfer olacak? İşte ayrıntılar...

VACLAV CERNY KİMDİR?

Vaclav Cerny 17 Ekim 1997'de dünyaya geldi. Çekya vatandaşı olan Cerny, Pribram kentinde büyüdü. Futbola olan merakı küçük yaşlarda başladı. Meslek hayatını futbolcu olarak sürdürdü.

VACLAV CERNY HANGİ MEVKİDE OYNAR?

Vaclav Cerny, 1.82 metre boyunda, sağ kanatta görev yapıyor. Hızı, top tekniği ve hücum yönüyle öne çıkıyor.

VACLAV CERNY HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Profesyonel kariyerine Ajax altyapısında başlayan Cerny, Hollanda’da Utrecht ve Twente takımlarında da forma giydi. Performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, 2023 yılında Bundesliga ekibi Wolfsburg’a transfer oldu. Adı şu sıralar, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.

VACLAV CERNY HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Beşiktaş'ın, Wolfsburg ile Cerny transferi için her konuda anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Beşiktaş'ın, Cerny ile imzalayacağı sözleşmenin detayları merak konusuydu, iddiaya göre hem oyuncu hem kulübüyle anlaşmaya sağlandı, kontratın 3+1 yıllık olacağı öne sürüldü.

VACLAV CERNY NE KADARA TRANSFER OLDU?

Alman ekibi, ilk etapta pazarlıkları 10 milyon Euro’dan başlatmıştı. sonrasında bu rakamın altına inildiği söylendi. Net rakam kulüpten gelecek resmi açıklama sonrası belli olacak.