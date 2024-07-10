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Vali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer atama kararlarına göre Ömer Toraman, Çanakkale Valiliğine atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 10 Temmuz 2024 tarihli sayıya göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Vali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı - 1. Resim

VALİ ÖMER TORAMAN KİMDİR?

1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya gelen Toraman, ilk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı.
Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Doç. Dr. Ömer Toraman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.
Mezun olmasından sonra memleketi Erzurum'da göreve başlayan  Doç. Dr. Ömer Toraman burada Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yaptı.
Vali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı - 2. Resim
Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman Tokat Valiliği, Kütahya Valilikleri görevlerinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Doç. Dr. Ömer Toraman, 2 Ekim 2021 tarih ve 31616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/467 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği görevine atandı.
10 Temmuz 2024 tarihli karara göre Çanakkale Valiliği görevine atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Vali Doç. Dr. Ömer Toraman  evli ve 3 çocuk babasıdır.
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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