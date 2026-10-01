Halk arasında "vatandaşlık maaşı" olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Pilot uygulamanın kısa sürede tamamlanmasının ardından sistemin Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu model yalnızca maddi destekten ibaret değil. Aynı zamanda çalışabilecek durumdaki kişilerin iş bulmasını kolaylaştıracak programlar da yürütülecek.Peki, vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek?

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Vatandaşlık maaşı, belirli bir gelir düzeyinin altındaki vatandaşları desteklemeyi ve yoksulluk sınırının altına düşme riski taşıyan kişilerin yoksullaşmasını önlemeyi amaçlayan bir sosyal destek modeli olarak tanımlanıyor.

Uygulama, mevcut sosyal destekleri tek bir çatı altında toplayacak olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında yürütülecek. Böylece belirlenen gelir eşiğinin altında kalan hanelere, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok boyutlu destek sunulacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek?

HANEDEKİ KİŞİ SAYISI DA DİKKATE ALINACAK

Gelir desteği hesaplanırken yalnızca haneye giren toplam gelir değil, hanede yaşayan kişi sayısı da dikkate alınacak. Geliri asgari tutarın üzerinde olsa bile kalabalık aileler destekten yararlanabilecek. Buna karşılık toplam geliri yüksek olan ancak kişi başına düşen gelir ortalaması düşük görünmeyen hanelere ödeme yapılmayacak. Bölgeye özel belirlenen ortalama gelirin altında kalan aileler sistemden faydalanabilecek.



Vatandaşlık maaşı olarak anılan GETAD kapsamında başvuru süreci, gelir kriterleri ve destek tutarlarına ilişkin detayların, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.



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